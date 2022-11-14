У Тернополі рятувальники тренувались з нацгвардійцями

Підрозділи Національної гвардії України Західного оперативно-територіального об’єднання разом з побратимами із Державної служби з надзвичайних ситуацій провели спільні тренування.

У Тернополі рятувальники розповіли нацгвардійцям як протистояти пожежам та іншим надзвичайним ситуаціям. Заняття проводили фахові спеціалісти ДСНС в рамках зборів позаштатних команд.

Під час спільних занять нацгвардійці та рятувальники відпрацьовували як теорію, так і практику. Пригадали основні вимоги, щодо пожежної безпеки, види вогнегасників та вогнегасних речовин. Під час практичної частини команди вдосконалювали навички оперативного висування особового складу до місця пожежі, застосування вуглекислотних і порошкових вогнегасників, відпрацьовували гасіння умовної пожежі.

«Метою таких заходів є перевірка дієвості планів пожежної безпеки, розрахунку сил і засобів, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відпрацювання дій чергових сил та пожежних підрозділів при виникненні пожежі», – каже капітан Національної гвардії України Володимир.

Гвардійці кажуть, такі навчання їм вкрай необхідні, адже від швидкості та злагодженості дій залежать складність наслідків. Найважливіше – це не допускати надзвичайних ситуацій, а для цього треба тренуватися.