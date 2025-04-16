Соціальне таксі у Тернополі: для кого працює і як скористатися послугою

У Тернополі діють чотири служби соціального таксі для людей з інвалідністю й ветеранів російсько-української війни, а також поранених бійців. Вони безкоштовно довозять до лікарень, реабілітаційних центрів та додому.

У Тернополі живе близько 14 тисяч людей з інвалідністю, загалом в області їх понад 88 тисяч. Про це Суспільному розповіла керівниця Тернопільського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Ірина Базилевська. Для потреб цих людей в у обласному центрі працюють чотири служби соціального таксі. Загалом це 6 автомобілів, якими люди з інвалідністю можуть скористатися безкоштовно.

“Ветеран таксі”

“Ветеран таксі” у Тернополі працює понад рік та має два автомобілі, каже водійка цієї служби Юлія Турій. За її словами, вони возять пасажирів по місту, області та в сусідні регіони. Їхніми послугами користуються пораненні військові та ветерани.

Юлія Турій. Суспільне Тернопіль

“Важко визначити кількість людей на день, тому що іноді в мене бувають замовлення, які можуть тривати 5-7 годин. Наприклад, коли я забираю військового і йому потрібно постригтись, мені треба його зачекати, потім йому потрібно поїхати в банк, потім — закупити якісь особисті речі і ця поїздка може зайняти багато часу. Іноді буває п’ять людей протягом дня”, — розповідає водійка таксі.

Ветеран російсько-української війни Богдан саме проходить реабілітацію. Чоловік каже: викликає таксі для ветеранів, аби добратися до лікарні чи до стоматолога.

Ветеран російсько-української війни Богдан. Суспільне Тернопіль

“Побачив у фейсбуці, що є таке “Ветеран таксі”, подзвонив, спробував і користуюсь. Ну, десь півроку часу точно вже є. Наприклад, мені треба кудись поїхати, то я телефоную, домовляюсь або пишу”, — каже ветеран.

Соцтаксі від “Карітаса”

Оксана Бойко тричі на тиждень проходить процедуру гемодіалізу. Поїхати до лікарні громадським транспортом, каже, важко, тому вже рік користується послугами соціального таксі тернопільського “Карітасу”.

Оксана Бойко. Суспільне Тернопіль

“Дібратися з дому до зупинки чи з зупинки до лікарні дуже проблемно. Тому така послуга як соціальне таксі надзвичайно важлива. Дуже хотілося би, якщо це можливо, якби така послуга була закріплена безпосередньо, припустимо, за відділенням гемодіалізу”.

Це соціальне таксі працює в місті 7 років, з них 5 років Григорій Порохняк — водій цього авто. За його словами, на день має від 10 до 15 викликів. Замовлення приймають наперед через диспетчерську службу.

Григорій Порохняк. Суспільне Тернопіль

“Ветеранів зараз поменшало, оскільки вони мають свої таксі, а люди з гемодіалізом — це чотири-п’ять на день однозначно. У нас в “Карітасі” ось ця машина одна. Ще є менша розміром, яка також може перевозити людину з кріслом колісним. Так що можна сказати, два автомобілі в нас є”, — розповідає Григорій Порохняк.

“Інклюзивно-ресурсний центр №1”

В авто “Інклюзивно-ресурного центру №1” перевозять неповнолітніх з інвалідністю. Ольга Гайдайчук разом із 13-річним сином Владиславом, який має дитячий церебральний параліч, три роки користується послугами цього таксі, щоб потрапити на реабілітацію.

Ольга Гайдайчук з сином Владиславом. Суспільне Тернопіль

“Тролейбус, три сходинки, звичайно, було для нас важко. І це набагато краще для наших умов, для наших візків. Полегшення, бо тут ліфт піднесе. Ми задоволені, бо під’їде під дім, з дому, дитині важко ходити. Ми дуже задоволені, що таке є ініціатива міста, в міської ради, що ми можемо звернутися і ми можемо цим користуватися. Це зручно для наших дітей, бачите, в любий автомобіль не заїдеш”, — розповіла Ольга Гайдайчук.

Перевозять дітей з 2020 року, каже директорка “Інклюзивно-ресурсного центру №1” Тетяна Бабійчук. За її словами, наразі послугою користуються шестеро дітей:

Тетяна Бабійчук. Суспільне Тернопіль

“Для того, щоб отримати цю послугу, якщо це буде на постійній основі, таке, як до закладу освіти, то батьки мають принести документи — висновок про інвалідність. А ще написати заяву, вказати маршрут та години. Якщо це якась непередбачувана ситуація, то в нас є телефон на машині, за яким можна замовити цю послугу. Тобто ми узгоджуємо день, годину, якщо машина вільна, то ми надаємо таку послугу”.

Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення

Ще одне соціальне таксі працює при міському територіальному центрі соцобслуговування. Його водій Петро Нагірний каже, на день має 8-10 викликів.

Петро Нагірний. Суспільне Тернопіль

“Я працюю з 07:30, на 08:00 я вже завожу на гемодіаліз людей. Людей є багато. Дуже складний графік. Вони дзвонять за 2-3 дні”, — розповів Петро Нагірний.

Ірина Дідик тричі на тиждень супроводжує чоловіка Володимира на процедуру гемодіалізу.

“Ми звернулися в соцзабез, написали заяву, зібрали всі документи, які підтверджують інвалідність чоловіка. І залишили там заявку, коли ми маємо виїжджати звідси і коли мають нас забирати. У вівторок та в четвер, згідно графіку, до нас приїжджають. Зранку завозять і з гемодіалізу забирають”, — каже Ірина Дідик.

За місяць це соціальне таксі здійснює приблизно 200 поїздок по місту, розповіла директорка центру соціального обслуговування населення Ірина Семанишин. За її словами, така послуга у них працює з 2023 року:

Ірина Семанишин. Суспільне Тернопіль

“Соціальне таксі можна замовити телефоном, попередньо за три дні. Але в нас є завжди місце для екстрених випадків, тобто якщо щось необхідне, то ми виїжджаємо і людину перевозимо. Можна також прийти сюди замовити”.

Довідково:

“Ветеран таксі”: 096-911-33-55.

“Карітас”: (0352) 52-36-84, 098-33-214-14.

“Інклюзивно-ресурсний центр №1”: (0352) 43-49-42, 097-26-86-255.

Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення — 067-461-10-75.