Хвилина мовчання на честь Андрія КЛИКУНА

Андрій КЛИКУН був одним із восьми дітей у великій родині з села Іванківці на Тернопільщині. 34-річний чоловік з дитинства знав ціну праці – після закінчення Чернихівської школи одразу пішов працювати, щоб допомагати батькам.



Він не боявся жодної роботи – трудився на автомийці, будівництві, допомагав батькові у Мшанецькому лісництві. Такою ж відповідальною людиною Андрій був і на військовій службі, куди його призвали до лав ЗСУ.



Як водій мінометного розрахунку десантно-штурмового батальйону, він забезпечував вогневу підтримку побратимів на найскладніших ділянках фронту.



13 січня 2024 року поблизу Вербового на Запоріжжі Андрій загинув під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну.



Тепер у рідному селі Іванківці, де його поховали, батьки та рідні бережуть пам’ять про Героя, якому посмертно присвоєно звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

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