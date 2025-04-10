У Тернополі зник підліток

Увага❗️ Розшук❗️

🔵Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування Пирога Володимира Олеговича 2007 року народження.

🔴9 квітня близько 22 години неповнолітній вийшов з Центру соціально-психологічної реабілітації дітей і не повернувся.

🔵Хлопець був одягнений у темну кепку, чорну кофту на блискавці, білі джинси та чорні з білим кросівки.

🔴Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукуваного або маєте будь-яку інформацію про його місцеперебування, телефонуйте за номером: (0352) 27-11-70 або на спецлінію 102❗️