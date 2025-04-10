У Тернополі відкрили виставку «Код нації»: мистецтво, що говорить мовою символів





У Тернопільському обласному художньому музеї відкрили масштабний виставковий проєкт заслуженого художника України Юрія Нагулка — «Код нації». Експозиція триватиме до 30 травня.

🖼️ У своїх роботах Юрій Нагулко досліджує глибини української ідентичності, філософії та духу. Через поєднання реалізму, символізму та сюрреалізму автор творить багатовимірні полотна, сповнені образів, які оживають у сакральному українському контексті.

Проєкт «Код нації» — це не лише художня виставка, а справжній діалог з глядачем. Картини митця запрошують замислитись над сутністю національного коду, його витоками та сенсами в історичному і сучасному контексті. У творах поєднуються постаті з минулого та сьогодення, реальні й міфологічні образи, духовність і містика української культури.

👤 Юрій Нагулко — самобутній український митець, уродженець Рівненщини. Його роботи виставлялися у Парижі, Нью-Йорку, Страсбурзі, Маямі, а також продавалися на лондонських аукціонах.

🕊️ Відвідини виставки стануть натхненням для кожного, хто цікавиться українською культурою, історією та мистецтвом. Це унікальна можливість доторкнутися до глибоких сенсів, закодованих у національному художньому просторі.