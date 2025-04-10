21:41 | 10.04.2025
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Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила захисника Василя Починюка

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Нажаль в Кременецьку громаду вкотре надійшла чорна звістка, про те, що в Запорізькій області загинув військовослужбовець, наш земляк, житель села Великі Млинівці, Великомлинівецького старостинського округу, ПОЧИНЮК Василь Йосипович, 1979 року народження, стрілець військової частини А****. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Василя!
Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас🕯️

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