Тернопільщина втратила захисника Василя Починюка

Нажаль в Кременецьку громаду вкотре надійшла чорна звістка, про те, що в Запорізькій області загинув військовослужбовець, наш земляк, житель села Великі Млинівці, Великомлинівецького старостинського округу, ПОЧИНЮК Василь Йосипович, 1979 року народження, стрілець військової частини А****. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Василя!

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас🕯️