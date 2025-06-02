19:06 | 2.06.2025
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Бізнес-Погляд 

Стеллажи для любых задач: удобное хранение в складском пространстве

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Стеллажи — это вертикальные конструкции с полками, предназначенные для размещения различных предметов и грузов. Они применяются в самых разных помещениях: от складов и офисов до домов, гаражей и магазинов. Такие системы позволяют удобно организовать пространство и обеспечить легкий доступ к содержимому. Особенно важную роль стеллажи играют на складах, где необходимо компактно и системно разместить большое количество разнообразной продукции. В офисах они используются для документации и канцелярии, а в жилых помещениях — для книг, декора и личных вещей. При выборе важно учитывать назначение и функциональность конкретной модели.

Основные типы стеллажей

В логистических компаниях, на предприятиях торговли, в офисных помещениях, используются следующие виды стеллажей:

  • Полочные. Универсальный вариант для магазинов, библиотек, офисов и дома. Подходят для мелких предметов, документов, книг и текстиля.
  • Паллетные. Рассчитаны на хранение товаров на поддонах. Подразделяются на фронтальные, глубинные, мобильные и гравитационные системы.
  • Мезонинные. Многоярусные конструкции, эффективно использующие высоту склада. Часто создаются на базе паллетных стеллажей.
  • Консольные. Предназначены для длинномерных грузов: труб, пиломатериалов, металлических профилей.

По назначению можно подобрать следующие модели:

  • складские, выдерживающие высокие нагрузки, легко масштабируемые, используемые в логистике и производств;
  • офисные, представляющие собой компактные модели для документации и повседневных рабочих материалов;
  • архивные, предназначенные для библиотек, архивов и учреждений, где требуется размещение большого количества бумаг;
  • бытовые, адаптированные для использования в домашних условиях, мастерских, гаражах;
  • выставочные, применяемые на выставках и презентациях для демонстрации продукции.

По типу устройства производители предлагают следующие варианты этого специализированного оборудования:

  • универсальные — подходят для разных помещений и задач;
  • передвижные — мобильные модели, легко перемещаются при необходимости перепланировки:
  • грузовые — рассчитаны на хранение тяжелых товаров;
  • консольные — выделяются наличием горизонтальных элементов, удобны для размещения длинных предметов.

Как выбрать стеллаж

При выборе наиболее подходящих вариантов важно учитывать:

  • грузоподъемность — оценивайте максимально допустимую нагрузку как на всю конструкцию, так и на отдельные полки;
  • размеры — подбирайте модель под габариты склада с учетом проходов и доступа к товарам;
  • тип — бывают открытые и закрытые модели, с регулируемыми или фиксированными полками.

Стеллажи — это практичное, доступное и универсальное решение для хранения. Благодаря сборно-разборной конструкции их можно подстроить под конкретные задачи и размеры помещения, вплоть до установки под потолок. Они изготавливаются из прочных материалов и рассчитаны на длительную эксплуатацию даже при интенсивных нагрузках.

Компания “ТАРГЕТГРУП” предлагает надежные, сертифицированные стеллажные системы для любых условий использования, обеспечивает быструю доставку по Киеву и Украине, а также профессиональную консультацию и монтаж.

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