На дорогах Тернопільщини тривають ремонтні роботи
Проводимо ремонтні роботи на основних державних дорогах Тернопільщини
🚗🚚🚙 Триває ліквідація ямковості на автошляхах області з найвищою інтенсивністю руху, які відіграють важливу роль в обороноздатності країни та логістиці в бік кордону з сусідніми європейськими країнами.
❗️Наголосимо, що в умовах воєнного стану, першочергово зосереджуємо увагу на автомобільних дорогах I і II рівнів експлуатаційних вимог, відповідно до ДСТУ 3587:2022.
🚜 Боремося з вибоїнами на автошляхах за допомогою гарячого асфальтобетону та пневмо-струменевого методу. Ліквідація ямковості – тимчасова міра забезпечення проїзду, яка не здатна замінити капітального ремонту покриття.
🔸 Відзначимо, що з початком повномасштабного вторгнення, фінансування дорожньої галузі суттєво змінено, а з 1 січня минулого року кошти, які надходили у Дорожній фонд, з якого здійснювалася оплата робіт з капітального, поточного ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, Уряд перенаправив на потреби оборони.