Мертві понад чотири місяці: на Тернопільщині знайшли тіла брата і сестри

Поліцейські Бережан з’ясовують обставини смерті двох місцевих мешканців — брата і сестри, 1961 та 1953 років народження.

З проханням перевірити помешкання звернувся сімейний лікар, який навідував їх раз у кілька місяців. Востаннє він відвідував пацієнтів у листопаді минулого року. 17 квітня, приїхавши за знайомою адресою, медик не зміг потрапити на подвір’я — будинок і ворота були зачинені.

На місце виїхала слідчо-оперативна група. У помешканні поліцейські виявили тіла обох господарів.

За попередніми висновками судово-медичного експерта, смерть настала близько 4–5 місяців тому. На тілах відсутні ознаки насильницької смерті, проте остаточну причину встановить судово-медична експертиза.

За словами поліції, обидва загиблі мали хронічні захворювання. Близьких родичів у них не було, тому ніхто тривалий час не помічав їхньої відсутності.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 ККУ з приміткою «природна смерть». Триває розслідування.