Все, що потрібно знати про автоцивілку в Україні

Автоцивілка — це обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), яке діє в Україні. Вона покриває збитки, завдані третім особам у разі дорожньо-транспортної пригоди з вини водія застрахованого автомобіля. Зокрема, це може бути відшкодування витрат на ремонт пошкодженого транспортного засобу іншого учасника ДТП або компенсація шкоди здоров’ю потерпілих.

Такий поліс є обов’язковим для всіх автовласників згідно із законодавством України. Щоб краще зрозуміти, як працює автоцивілка та на що слід звертати увагу при її оформленні, нижче наводимо відповіді на найпоширеніші запитання, які виникають у власників транспортних засобів щодо цього виду страхування.

Що покриває автоцивілка, а що — ні?

Страховка автоцивілка покриває відповідальність водія перед третіми особами у разі спричинення шкоди внаслідок ДТП. Це включає оплату ремонту пошкодженого автомобіля, медичне лікування постраждалих, а також відшкодування вартості знищеного або пошкодженого майна. Проте автоцивілка не покриває збитки, завдані автомобілю самого винуватця ДТП, а також не компенсує крадіжки, пошкодження внаслідок стихійного лиха чи вандалізму. Для цього існує інший вид страхування — КАСКО.

Який строк дії поліса та як часто його потрібно оновлювати?

Стандартний строк дії поліса автоцивілки — 12 місяців з моменту укладення договору. Однак для окремих категорій транспортних засобів або у випадках тимчасового перебування транспортного засобу на території України можливе укладення короткострокових договорів (на 15 днів, 1 місяць, 6 місяців). Завчасне оновлення поліса є відповідальністю власника авто. Варто подбати про це за кілька днів до завершення чинного договору, щоб уникнути порушення закону та ризику залишитися без захисту.

Чи можна мати електронну автоцивілку замість паперової?

Так, з 2018 року в Україні повністю дозволено використання електронного поліса автоцивілки. Він має таку ж юридичну силу, як паперовий, та зберігається у форматі PDF або в електронних додатках, зокрема у «Дії». Е-поліс фіксується в єдиній базі даних МТСБУ, і за потреби його легко перевірити за державним номером авто або QR-кодом. Це зручно, безпечно і дозволяє уникнути зайвих паперових носіїв, які можна загубити чи забути вдома.

Які штрафи загрожують за відсутність автоцивілки?

У разі керування автомобілем без чинного поліса автоцивілки водій порушує закон і підпадає під адміністративну відповідальність. Станом на 2025 рік штраф за таке порушення становить 425 грн. Якщо ж особа стане винуватцем ДТП без страхового покриття, вона повинна повністю компенсувати всі збитки постраждалим за власний кошт. Це може включати значні витрати, особливо якщо є потерпілі з тілесними ушкодженнями або пошкоджено дороге майно.