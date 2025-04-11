На Тернопільщині на 40% скоротилась кількість ризикових платників 

У Головному управлінні ДПС в Тернопільській області за дорученням Голови ДПС Руслана Кравченка на постійній основі працює консультаційний центр з питань надання допомоги бізнесу при реєстрації податкових накладних прийнятті таблиць даних та усуненні причин ризиковості.

Як результат, з початку 2025 року на Тернопільщині більш ніж вдвічі зменшилась кількість заблокованих податкових накладних. «Якщо в січні цей показник становив 0,63%, то станом на 1 квітня – 0,24%. Це є один із найнижчих показників в Україні», – повідомила в. о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Ольга Ліщинська. Також з початку року в області на 40% скоротилась кількість ризикових суб’єктів господарювання: з 203 до 120.

За словами в. о. керівника ДПС Тернопільщини Ольги Ліщинської, податкова служба готова максимально допомогти бізнесу і фахівці консультаційного центру надають платникам роз’яснення щодо критеріїв ризиковості