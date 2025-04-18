Тернопільщина знову палає
Пожежі сухої трави: Щороку з настанням весни рятувальники фіксують сплеск пожеж, спричинених спалюванням сухої трави. Цьогоріч ситуація не стала винятком. Лише за минулу добу рятувальники Тернопільщини ліквідували 14 пожеж, 8 з яких — загорання сухостою. Завдяки оперативним діям вдалося врятувати 4 будівлі.
Сухостій палав поблизу населених пунктів:
- села Ангелівка, Романівка, Воля, Медин;
- селище Велика Березовиця;
- село Великі Бережці (Кременеччина);
- міста Тернопіль та Бережани.
Крім того, надзвичайні ситуації сталися:
- у місті Хоростків — горів квадроцикл;
- у селах Варваринці (Тернопільщина), Москалівка (Кременеччина), Коцюбинці (Чортківщина) — зафіксовані пожежі житлових будинків;
- у місті Кременець — загорілася недіюча зерносушка.
Спалювання сухої трави — це не просто недбалість. Це загроза життю та здоров’ю людей, тварин, екосистемі, а також реальна небезпека для осель та господарських споруд.
Такі дії:
- спричиняють масштабні пожежі;
- знищують фауну;
- отруюють повітря;
- можуть перекинутися на житлові об’єкти.
Це небезпечно. Це незаконно. Це безвідповідально.
‼️ Будьте свідомими! Не паліть сухостій. Бережіть себе, своїх близьких і довкілля!
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