11:43 | 18.04.2025
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Тернопільщина знову палає

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Пожежі сухої трави: Щороку з настанням весни рятувальники фіксують сплеск пожеж, спричинених спалюванням сухої трави. Цьогоріч ситуація не стала винятком. Лише за минулу добу рятувальники Тернопільщини ліквідували 14 пожеж, 8 з яких — загорання сухостою. Завдяки оперативним діям вдалося врятувати 4 будівлі.

Сухостій палав поблизу населених пунктів:

  • села Ангелівка, Романівка, Воля, Медин;
  • селище Велика Березовиця;
  • село Великі Бережці (Кременеччина);
  • міста Тернопіль та Бережани.

Крім того, надзвичайні ситуації сталися:

  • у місті Хоростків — горів квадроцикл;
  • у селах Варваринці (Тернопільщина), Москалівка (Кременеччина), Коцюбинці (Чортківщина) — зафіксовані пожежі житлових будинків;
  • у місті Кременець — загорілася недіюча зерносушка.

Спалювання сухої трави — це не просто недбалість. Це загроза життю та здоров’ю людей, тварин, екосистемі, а також реальна небезпека для осель та господарських споруд.

Такі дії:

  • спричиняють масштабні пожежі;
  • знищують фауну;
  • отруюють повітря;
  • можуть перекинутися на житлові об’єкти.

Це небезпечно. Це незаконно. Це безвідповідально.

‼️ Будьте свідомими! Не паліть сухостій. Бережіть себе, своїх близьких і довкілля!

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