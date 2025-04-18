Тернопільщина знову палає

Пожежі сухої трави: Щороку з настанням весни рятувальники фіксують сплеск пожеж, спричинених спалюванням сухої трави. Цьогоріч ситуація не стала винятком. Лише за минулу добу рятувальники Тернопільщини ліквідували 14 пожеж, 8 з яких — загорання сухостою. Завдяки оперативним діям вдалося врятувати 4 будівлі.

Сухостій палав поблизу населених пунктів:

села Ангелівка, Романівка, Воля, Медин;

селище Велика Березовиця;

село Великі Бережці (Кременеччина);

міста Тернопіль та Бережани.

Крім того, надзвичайні ситуації сталися:

у місті Хоростків — горів квадроцикл;

у селах Варваринці (Тернопільщина), Москалівка (Кременеччина), Коцюбинці (Чортківщина) — зафіксовані пожежі житлових будинків;

у місті Кременець — загорілася недіюча зерносушка.

Спалювання сухої трави — це не просто недбалість. Це загроза життю та здоров’ю людей, тварин, екосистемі, а також реальна небезпека для осель та господарських споруд.

Такі дії:

спричиняють масштабні пожежі;

знищують фауну;

отруюють повітря;

можуть перекинутися на житлові об’єкти.

Це небезпечно. Це незаконно. Це безвідповідально.

‼️ Будьте свідомими! Не паліть сухостій. Бережіть себе, своїх близьких і довкілля!

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