Три метри добра: у Тернополі створили гігантську великодню писанку з пряників

У тернопільській школі №18 відбулося свято духовності під назвою «Мозаїка Великодніх передзвонів». До заходу долучилися військові, які проходять лікування у медичних закладах міста, повідомляє тернопільська міська рада.

Разом із учнями захисники розписували пряники, виготовляли традиційні великодні вироби — крашанки, крапанки та дряпанки. Це дійство дало змогу кожному проявити креативність і долучитися до збереження українських традицій.

Родзинкою свята стала гігантська писанка — її створили з пряників, і вона сягнула висоти 3 метри 20 сантиметрів.

На завершення заходу учні передали військовим святкові гостинці — паски та інші смаколики, аби підтримати бойовий дух і передати тепло Великодня тим, хто нас захищає.