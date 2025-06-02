Цифрова зручність, що економить час: майже 11 тис. електронних підписів видано на Тернопільщині з початку року

У Тернопільській області дедалі більше людей переходять на цифрову взаємодію з державою. Так, за 5 місяців цього року фахівці відділу реєстрації користувачів Головного управління ДПС у Тернопільській області вже надали 10 786 сертифікатів електронного підпису. Це на 3 тисячі більше, ніж торік за аналогічний період, що свідчить про активне впровадження цифрових рішень та зростання довіри до електронних послуг серед жителів регіону.

Цей цифровий ключ відкриває чимало можливостей: підписувати документи онлайн, користуватися державними порталами, працювати в Електронному кабінеті платника податків чи мобільному застосунку «Моя податкова».

Щоб отримати електронний підпис, достатньо підготувати необхідні документи, мати носій для запису ключа (флешку, чи диск) та завітати до одного з пунктів реєстрації в області:

– м. Тернопіль, вул. Білецька, 1, Центр обслуговування платників, каб. 122;

– м. Чортків, вул. Шевченка, 23, Чортківська ДПІ.

Ознайомитися з умовами надання кваліфікованих електронних довірчих послуг включно з переліком документів, можна на сайті ca.tax.gov.ua.

Цифровий підпис – це не лише зручність, а й впевнений і швидкий крок до електронної держави.