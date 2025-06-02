Усі скарги — фейки: Тернопільський ТЦК відповів публічно

Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) публічно відзвітував про результати внутрішнього моніторингу за травень. Згідно з інфографікою, оприлюдненою на офіційній сторінці установи, усі зафіксовані інциденти – а саме 4 звернення – не підтвердилися. У кожному з випадків ідеться або про фейки, або перебільшення, або навіть елементи ворожої інформаційно-психологічної операції (ІПСО).

В установі наголошують: це не спроба виправдатися, а кампанія дії. ТЦК працює в межах ініціативи командування Сухопутних військ ЗСУ «Перезавантаження системи», що передбачає посилення відкритості, відповідальності та довіри.

«Прозорість — основа довіри. Ми визнаємо помилки, якщо вони є, і не приховуємо фактів. Але водночас маємо публічно протистояти фейкам і маніпуляціям, які лише грають на руку ворогу», — йдеться в повідомленні установи.

У Тернопільському ТЦК запевняють: щомісяця публікуватимуть інфографіку зі статистикою верифікованих випадків. Це — частина системної трансформації мобілізаційної культури та зусиль ЗСУ в напрямку зворотного зв’язку з громадянами.

«Закликаємо перевіряти джерела та не поширювати неперевірені чутки. В час війни це — не просто дезінформація, а робота на ворога», — наголосили в ТЦК.