У селі на Тернопільщині після десятиліть мовчання знову зазвучали дзвони

1 червня село Білокриниця на Тернопільщині стало свідком історичної події – біля храму святої Параскеви урочисто освятили новозбудовану муровану дзвіницю на три дзвони, що замінила стару дерев’яну, яка простояла понад 90 років.

Особливим символом відродження став новий дзвін із іменем “Юрій Переможець”, що знову наповнив село благовістом. Колись храм мав три дзвони, але два з них були переплавлені під час Другої світової, а третій викрали в 1970-х роках. Довгі роки дзвони мовчали, поки в 1945 році мешканці села Яків Пастирчак і Дмитро Ревіляк не привезли два лемківські дзвони з Лелюхова. Вони понад 30 років зберігалися таємно — на стриху хати, рятуючи їх від знищення.

Також відновили місійний хрест, який 30 років тому встановили на честь святої місії. Новий — кам’яний, створений майстрами зі Струсова — замінив старий дерев’яний.

Чин освячення звершив єпископ-ординарій Бучацької єпархії УГКЦ владика Дмитро Григорак. Разом із ним молилися священники Підгаєцького деканату, проректор Тернопільської духовної семінарії о. Микола Медюх (родом із Білокриниці) та семінаристський хор із Зарваниці.

За внесок у розвиток парафії єпископ відзначив громаду Білокриниці подячною грамотою, а її пароха — о. Василя Кавулича — Золотим Хрестом. Окрему подяку висловили Богдану Ружніцькому зі Львова, який надав найбільшу фінансову підтримку, та агрофірмі “Контінентал Фармерз Груп”, що регулярно допомагає громаді. Слова вдячності пролунали і на адресу міського голови Ігоря Мерени та старости села Івана Чайківського.

Фінал свята став особливо зворушливим — гурт дітей першим кинувся до нових дзвонів, і кожен охочий міг подзвонити досхочу. Черга охочих з-поміж дорослих довго не розходилася.

Цей день став тріумфом віри, вдячності та єднання громади, що зберігає пам’ять і відроджує духовні символи.