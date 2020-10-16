На Тернопільщині з початку карантину виявили більше 3000 порушень

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області інформує про результати перевірок стану дотримання карантинних заходів на території Тернопільської області.

Станом на 13.10.2020 року з початку оголошення карантину по COVID-19 спеціалісти Держпродспоживслужби в Тернопільській області перевірили (позапланові заходи державного нагляду згідно наказів по управлінню) та здійснили моніторингових візитів суб’єктів (об’єктів) господарювання – 17933. Спеціалісти Держпродспоживслужби виявили 3242 порушення, склали 529 адміністративних протоколів та 4051 припис.

За період з 28.09.2020р. по 13.10.2020р. фахівці Головного управління Держпродспоживслужби провели на території області 969 перевірок та моніторингових візитів до суб’єктів (об’єктів) господарювання, в т.ч. у складі робочих груп, бригад спільно з працівниками Нацполіції та представниками органів місцевого самоврядування, зокрема:

40 закладів громадського харчування – складено 4 протоколи;

416 об’єкт продовольчої торгівлі – 6 протоколів;

286 об’єктів торгівлі непродовольчої групи товарів – 6 протоколів;

5 агропродовольчих ринків – 1 протокол (1 – Заліщики).

222 інші, в т.ч ТРЦ, перукарні, аптеки – 10 протоколів.

Всього складено 27 протоколів про порушення карантинних заходів при COVID -19 за ст. 44-3 КУпАП.

Всі протоколи складені спільно з працівниками Національної поліції.

Щодо міста Тернопіль, то спеціалісти міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, в складі робочих груп спільно з представниками Тернопільського міського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області в період з 28.09.2020р. по 13.10.2020р проводили інспекторські візити з дотримання умов карантину:

Закладів торгівлі продовольчими товарами – 53;

Закладів торгівлі непродовольчими товарами – 25;

Інші (аптеки, ТРЦ, перукарні, тощо) – 23.

З приводу виявлених порушень за недотримання карантинних вимог згідно з Постановами Головного державного санітарного лікаря України та Кабінету Міністрів України було складено 11 протоколів за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Щодо агропродовольчих ринків, то за вересень спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області здійснили 41 перевірку та склали 15 протоколів за ст.44-3 КУпАП (Бережани – 1 (ДПСС), Монастириська – 1, Чортків – 1, Шумськ – 1(ДПСС), м. Тернопіль – 3, Заліщики – 3, Бучач – 1, Козова – 1(ДПСС), Збараж – 1,Кременець – 2).