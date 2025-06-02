Кращі з кращих: у Тернополі відзначили Героїв

2 червня в актовому залі Головного управління ДСНС України у Тернопільській області вшанували тих, хто вкотре довів свою відданість українському народові. За особисту мужність, проявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, за самовіддану службу — рятувальники отримали державні нагороди.

Заступник Голови ДСНС України Олексій Мігрін вручив тернопільським вогнеборцям медалі “За бездоганну службу” ІІІ ступеня, а також Відзнаки Президента України “За оборону України”.

Ці нагороди — не просто відзнака заслуг. Це потужний стимул для кожного, хто служить у лавах ДСНС, бути ще сильнішим, ще витривалішим, ще відданішим. Бо справжній рятувальник — це не лише професія. Це поклик серця і шлях честі.