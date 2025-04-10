“Символізують надію і відродження”: історик з Тернополя різьбить по яєчній шкаралупі
Професор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор історичних наук Микола Бармак у вільний час займається різьбою по яєчній шкаралупі. Цим видом творчості вперше зацікавився десять років тому.
Чоловік розповів Суспільному, що його роботи вже виставляли у Збаразькому замку.
“Усе почалося з фотографії в інтернеті, де була робота з різьби по страусиному яйцю. Це був Гарі ЛеМастер, американський майстер, який організовував майстеркласи, але не ділився своїми секретами”.
Тоді Микола Бармак вирішив спробувати різьбити й сам.
Далі придбав стоматологічні бормашини маленьких розмірів:
“Ці “бурчики” я шукав на різноманітних платформах в інтернеті, в матеріалах для стоматологів та ювелірів, у знайомих. І пробував. Не кожен такий інструмент можна пристосувати для роботи з яйцем”.
Майстер говорить, таке заняття заспокоює.
“Яйце — символ життя. Це також символ спроби заглянути десь всередину, спроба осягнути. В тому яйці життя вже минуло, але залишилась оболонка. З’ясовується, з тієї оболонки ще можна зробити щось добре”.
Ідеї візерунків з’являються переважно під час роботи, розповів Микола Бармак. Якщо на шкаралупі бачить тріщини, використовує цей матеріал для декору.
“Так само, як і в житті. От життя дало тріщину, а воно часто дає тріщини, а ти можеш її використати, як депресію, а можеш використати, як можливість”.
Майстер створив понад сотню робіт. Деякі з них розмальовує. Наприклад, серію чорно-білих писанок під назвою “Надія”. Малювати навчився самотужки, без спеціальної освіти.
“Вони символізують для мене надію і відродження, те, що тяжкі часи минають, а життя триває”.
Роботи, оздоблені квітами, створив два тижні тому.
“Мені захотілося зробити роботу “Квіти на снігу”. Мені страшенно захотілося весни, і в цій весні захотів побачити квіти”.
Автор різьбить по шкаралупах курячих, гусячих, качачих, страусиних і перепелиних яєць. Каже, виріб зі шкаралупи страусиного яйця створював упродовж місяця.
“Це все одно, що берете фарфорову чашку і її вирізаєте. Тобто, вона міцна, тверда”.
Зберігає і ті роботи, які зламалися.
“Вони для мене мають певний символізм. Навіть, якщо ти розбитий, то все одно маєш у собі цінність”.
Свої твори Микола Бармак дарує рідним, друзям і студентам. Найбільш цінною для нього є робота з тризубом.