“Символізують надію і відродження”: історик з Тернополя різьбить по яєчній шкаралупі

Професор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор історичних наук Микола Бармак у вільний час займається різьбою по яєчній шкаралупі. Цим видом творчості вперше зацікавився десять років тому.

Чоловік розповів Суспільному, що його роботи вже виставляли у Збаразькому замку.

“Усе почалося з фотографії в інтернеті, де була робота з різьби по страусиному яйцю. Це був Гарі ЛеМастер, американський майстер, який організовував майстеркласи, але не ділився своїми секретами”.

Тоді Микола Бармак вирішив спробувати різьбити й сам.

“Це був виклик собі. Просто спробувати, тоді викинути й більше нічого. Я змушений був навчитися видувати яйце (середину), підготовляти його. Це початковий момент”.

Вирізьблені шкаралупи яєць. Суспільне Тернопіль

Далі придбав стоматологічні бормашини маленьких розмірів:

“Ці “бурчики” я шукав на різноманітних платформах в інтернеті, в матеріалах для стоматологів та ювелірів, у знайомих. І пробував. Не кожен такий інструмент можна пристосувати для роботи з яйцем”.

Бормашини маленьких розмірів. Суспільне Тернопіль

Майстер говорить, таке заняття заспокоює.

Різьба по шкаралупі. Суспільне Тернопіль

“Яйце — символ життя. Це також символ спроби заглянути десь всередину, спроба осягнути. В тому яйці життя вже минуло, але залишилась оболонка. З’ясовується, з тієї оболонки ще можна зробити щось добре”.

Візерунки на шкаралупах яєць. Суспільне Тернопіль

Ідеї візерунків з’являються переважно під час роботи, розповів Микола Бармак. Якщо на шкаралупі бачить тріщини, використовує цей матеріал для декору.

Матеріал для декору з тріснутих шкаралуп. Суспільне Тернопіль

“Так само, як і в житті. От життя дало тріщину, а воно часто дає тріщини, а ти можеш її використати, як депресію, а можеш використати, як можливість”.

Майстер створив понад сотню робіт. Деякі з них розмальовує. Наприклад, серію чорно-білих писанок під назвою “Надія”. Малювати навчився самотужки, без спеціальної освіти.

Розмальована та вирізьблена яєчна шкаралупа. Суспільне Тернопіль

“Вони символізують для мене надію і відродження, те, що тяжкі часи минають, а життя триває”.

Вироби з квітами. Суспільне Тернопіль

Роботи, оздоблені квітами, створив два тижні тому.

“Мені захотілося зробити роботу “Квіти на снігу”. Мені страшенно захотілося весни, і в цій весні захотів побачити квіти”.

Різьблені та розмальовані роботи. Суспільне Тернопіль

Автор різьбить по шкаралупах курячих, гусячих, качачих, страусиних і перепелиних яєць. Каже, виріб зі шкаралупи страусиного яйця створював упродовж місяця.

Микола Бармак демонструє різьблене страусине яйце. Суспільне Тернопіль

“Це все одно, що берете фарфорову чашку і її вирізаєте. Тобто, вона міцна, тверда”.

Зберігає і ті роботи, які зламалися.

Микола Бармак займається різьбою по шкаралупі. Суспільне Тернопіль

“Вони для мене мають певний символізм. Навіть, якщо ти розбитий, то все одно маєш у собі цінність”.

Роботи Миколи Бармака. Суспільне Тернопіль

Свої твори Микола Бармак дарує рідним, друзям і студентам. Найбільш цінною для нього є робота з тризубом.