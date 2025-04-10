Хвилина мовчання на честь Тараса САМБІРА

Тарас САМБІР мав лише 30 років, коли його життя обірвалося під час артилерійського обстрілу біля Григорівки на Донеччині. Усміхнений, щирий, сповнений життєвої енергії – таким його пам’ятають рідні та друзі.

Випускник педагогічного університету, він захоплювався спортом, танцями, брав участь у мистецьких заходах. Ще студентом став на захист демократичних цінностей під час Революції Гідності.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Тарас не вагався – пройшов навчання за кордоном і вирушив на фронт як навідник мінометної батареї.

16 листопада 2022 року він загинув, захищаючи українську землю на Бахмутському напрямку.

У рідному Скалаті на Тернопільщині його пам’ятають як людину з великим серцем і незламною волею.

У глибокій скорботі залишились дружина, двоє дітей та батьки, для яких він назавжди залишиться прикладом мужності та відданості Україні.