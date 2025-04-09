Подяка через порнографію: тернопільський суд розглянув найсмішнішу справу року

4 квітня 2025 року Тернопільський апеляційний суд підтвердив рішення Підволочиського районного суду щодо мешканки Підволочиська, яку засудили за поширення порнографії через мобільний додаток. Апеляційний суд залишив вирок без змін, визнавши його законним та обґрунтованим.

Подія сталася у 2021 році, коли обвинувачена, перебуваючи вдома, надіслала своєму знайомому відео порнографічного змісту через мобільний додаток. Судова експертиза підтвердила, що відео містить ознаки порнографії. Жінка визнала свою вину і пояснила, що вчинок не мав на меті поширення порнографії для отримання прибутку.

Вона зазначила, що обвинувачений, її кум, протягом тривалого часу допомагав їй по господарству, обробляючи земельні ділянки, не отримуючи за це плати. Як спосіб подяки за його допомогу, жінка вирішила надіслати йому фотографії порнографічного характеру. В подальшому вони продовжували обмінюватися подібними матеріалами.

У суді обвинувачена щиро розкаялася у скоєному, заявивши, що не усвідомлювала можливих наслідків свого вчинку, і попросила суворо не карати її, оскільки не мала злого наміру.

При призначенні покарання суд врахував:

– тяжкість вчиненого злочину (який віднесено до тяжких злочинів за ст. 12 КК України),

– наслідки, що настали,

– особу обвинуваченої, яка раніше не притягувалась до кримінальної відповідальності,

– позитивні характеристики з місця проживання,

– відсутність обліку у лікарів нарколога та психіатра,

– те, що вона виховує шістьох неповнолітніх дітей.

Суд призначив обвинуваченій покарання у вигляді двох років обмеження волі з випробувальним строком один рік, звільнивши її від відбування покарання.

Це рішення викликало обговорення серед громадськості, зокрема, щодо обставин, що могли б пом’якшити покарання, таких як особисті проблеми обвинуваченої і її роль як матері шести дітей.

Це ще більш повна версія з додатковими поясненнями від самої жінки, яка визнала свою провину, що може додати нюансів до матеріалу для різних публікацій.