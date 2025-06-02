ДТП у Тернополі: вантажівка “виштовхала” легковик в огорожу, авто перекинулося

У п’ятницю, 31 травня, на вулиці Степана Будного в Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода, яка могла закінчитись трагедією. На щастя, обійшлося без травмованих.

За інформацією патрульної поліції, водій вантажівки Renault Master, перелаштовуючись в іншу смугу, не переконався у безпечності свого маневру. Це спричинило аварійну ситуацію для Volkswagen, що рухався позаду. Водій легковика не встиг зреагувати, в’їхав у металеву огорожу, після чого його автомобіль перекинувся.

На місце події оперативно прибули правоохоронці. Постраждалих немає.

На водія Renault Master патрульні склали протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП).

Поліція вкотре наголошує: перед тим, як здійснити будь-який маневр, переконайтесь у його безпечності для себе та інших учасників дорожнього руху.