Інноваційна реабілітація для військових: Тернопіль відкриває центр світового рівня
Тернопільська лікарня швидкої допомоги — частина національної мережі інноваційних центрів реабілітації RECOVERY!
Тернопільська лікарня стала одним із осередків національної мережі інноваційних реабілітаційних центрів RECOVERY. Це — велика честь і відповідальність: надавати високотехнологічну реабілітаційну допомогу тим, хто щодня захищає Україну, кажуть у медичному закладі.
Що пропонує центр RECOVERY у Тернополі:
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Інклюзивний простір, облаштований за світовими стандартами
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VR-системи зі зворотним зв’язком
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Інноваційні тренажери для відновлення ходи, координації та рівноваги
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Сучасні пристрої для прискорення загоєння ран і зменшення болю
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Гейміфікація реабілітації — відновлення через технології та мотивацію
Працює мультидисциплінарна команда висококваліфікованих фахівців, які пройшли навчання в Україні та за кордоном. Разом ми забезпечуємо повний спектр послуг: від фізичної терапії та ерготерапії до психологічної підтримки.
Для кого центр працює
Центр готовий до роботи з пацієнтами, які мають:
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ампутації
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черепно-мозкові травми
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ураження опорно-рухового апарату
Ми допомагаємо не просто реабілітуватися, а почати нове життя.