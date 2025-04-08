14:03 | 8.04.2025
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Новини Тернополя 

Інноваційна реабілітація для військових: Тернопіль відкриває центр світового рівня

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Тернопільська лікарня швидкої допомоги — частина національної мережі інноваційних центрів реабілітації RECOVERY! 

Тернопільська лікарня стала одним із осередків національної мережі інноваційних реабілітаційних центрів RECOVERY. Це — велика честь і відповідальність: надавати високотехнологічну реабілітаційну допомогу тим, хто щодня захищає Україну, кажуть у медичному закладі.

 

Що пропонує центр RECOVERY у Тернополі:

  • Інклюзивний простір, облаштований за світовими стандартами

  • VR-системи зі зворотним зв’язком

  • Інноваційні тренажери для відновлення ходи, координації та рівноваги

  • Сучасні пристрої для прискорення загоєння ран і зменшення болю

  • Гейміфікація реабілітації — відновлення через технології та мотивацію

Працює мультидисциплінарна команда висококваліфікованих фахівців, які пройшли навчання в Україні та за кордоном. Разом ми забезпечуємо повний спектр послуг: від фізичної терапії та ерготерапії до психологічної підтримки.

Для кого центр працює 

Центр готовий до роботи з пацієнтами, які мають:

  • ампутації

  • черепно-мозкові травми

  • ураження опорно-рухового апарату
    Ми допомагаємо не просто реабілітуватися, а почати нове життя.

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