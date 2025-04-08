Інноваційна реабілітація для військових: Тернопіль відкриває центр світового рівня

Тернопільська лікарня швидкої допомоги — частина національної мережі інноваційних центрів реабілітації RECOVERY!

Тернопільська лікарня стала одним із осередків національної мережі інноваційних реабілітаційних центрів RECOVERY. Це — велика честь і відповідальність: надавати високотехнологічну реабілітаційну допомогу тим, хто щодня захищає Україну, кажуть у медичному закладі.

Що пропонує центр RECOVERY у Тернополі:

Інклюзивний простір , облаштований за світовими стандартами

VR-системи зі зворотним зв’язком

Інноваційні тренажери для відновлення ходи, координації та рівноваги

Сучасні пристрої для прискорення загоєння ран і зменшення болю

Гейміфікація реабілітації — відновлення через технології та мотивацію

Працює мультидисциплінарна команда висококваліфікованих фахівців, які пройшли навчання в Україні та за кордоном. Разом ми забезпечуємо повний спектр послуг: від фізичної терапії та ерготерапії до психологічної підтримки.

Для кого центр працює

Центр готовий до роботи з пацієнтами, які мають:

ампутації

черепно-мозкові травми

ураження опорно-рухового апарату

Ми допомагаємо не просто реабілітуватися, а почати нове життя.