У Тернополі відкрили виставку витинанок

6 квітня у бібліотеці-філії №4 для дорослих відбулося відкриття персональної виставки витинанок «Великоднє витинанкове диво» талановитої майстрині Галини Дудар.

На виставці представлені унікальні роботи, виконані у техніці витинанки, які передають красу природи, українські традиції та народне мистецтво. Повідомляють у тернопільській міській раді.

Під час заходу відбувся аукціон, виручені кошти з якого було перераховано на потреби наших захисників.

Виставка триватиме протягом місяця. Запрошуємо усіх бажаючих ознайомитися з творчістю майстрині за адресою: бульвар Данила Галицького, 6.

Довідка. Тернополянка Галина Дудар – членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України, учасниця всеукраїнських конкурсів, обласних і міжнародних виставок майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Виготовляє витинанки й ляльки-мотанки.