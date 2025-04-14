Покинуті авто на вулицях Тернополя: міськрада готує примусове переміщення

У Тернополі виявлено чотири транспортні засоби, що створюють небезпеку для мешканців та перешкоджають роботі комунальних служб, повідомляють у міській раді. Зокрема, ці транспортні засоби ускладнюють очищення території, порушують благоустрій і можуть становити потенційну загрозу для мешканців.

Вони знаходяться за такими адресами:

вул. Дружби (поблизу будинку №4) – легковий автомобіль, ймовірно, марки Mitsubishi Galant, білого кольору, номерний знак ВО 0882 ЕА;

вул. Михайла Коцюбинського (поблизу будинку №6) – легковий автомобіль марки BMW 7 серії, зеленого кольору, номерний знак ВО 3310 ВА;

вул. Київська, 10 (прибудинкова територія) – легковий автомобіль марки ВАЗ, бежевого кольору, номерний знак В 92-24 ТІ;

бульв. Пантелеймона Куліша (поблизу будинку №1) – вантажний автомобіль (бус) марки Fiat, білого кольору, номерний знак ВО 9088 АТ.

Управління муніципальної інспекції ТМР закликає власників або осіб, які володіють інформацією про ці авто, звернутися за адресою: м. Тернопіль, вул. Євгена Коновальця, 8, тел. +380674473186, +380674473278 (Viber).

Термін – до 28 квітня 2025 року.

У разі відсутності звернень, виконавчий комітет Тернопільської міської ради може ухвалити рішення про примусове переміщення авто на спеціалізований майданчик. Повернення транспорту буде можливим лише після пред’явлення документів на право власності та оплати вартості евакуації і зберігання.