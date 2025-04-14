Транспорт до цвинтарів у Тернополі: коли і на чому можна буде доїхати перед Великоднем

Перед Великоднем у Тернополі збільшать кількість транспорту до кладовищ, повідомляють у міській раді.

Щоб мешканці громади мали змогу впорядкувати могили рідних перед святами, у місті збільшать кількість рейсів громадського транспорту до кладовищ.

Кладовище на вул. Микулинецькій:

20 та 27 квітня:

тролейбус №8

автобуси №№ 5, 5А, 8, 18, 31 Рейси відповідно до розкладу на робочі дні.

Кладовище (с. Підгороднє):

Робочі дні (10–18 квітня, з 10:00 до 19:00):

автобус №11 – 3 одиниці (випуски 1, 3, 5)

автобус №27 – 3 одиниці (випуски 2, 4, 6)

Вихідні дні (12, 13, 19 квітня, з 10:00 до 19:00):

автобус №11 – 3 одиниці (випуски 1, 2, 3)

автобус №27 – 2 одиниці (випуски 2, 4)

20, 21, 22 та 27 квітня:

усі рейси автобусів №11 та №27 згідно з розкладом на робочий день

також рейси автобусів маршруту №1А відповідно до затвердженого розкладу

Кладовище (Львівське шосе):

20, 21, 22 та 27 квітня:

2 автобуси маршруту №32 працюватимуть згідно з затвердженим розкладом