Транспорт до цвинтарів у Тернополі: коли і на чому можна буде доїхати перед Великоднем
Перед Великоднем у Тернополі збільшать кількість транспорту до кладовищ, повідомляють у міській раді.
Щоб мешканці громади мали змогу впорядкувати могили рідних перед святами, у місті збільшать кількість рейсів громадського транспорту до кладовищ.
Кладовище на вул. Микулинецькій:
20 та 27 квітня:
тролейбус №8
автобуси №№ 5, 5А, 8, 18, 31
Рейси відповідно до розкладу на робочі дні.
Кладовище (с. Підгороднє):
Робочі дні (10–18 квітня, з 10:00 до 19:00):
автобус №11 – 3 одиниці (випуски 1, 3, 5)
автобус №27 – 3 одиниці (випуски 2, 4, 6)
Вихідні дні (12, 13, 19 квітня, з 10:00 до 19:00):
автобус №11 – 3 одиниці (випуски 1, 2, 3)
автобус №27 – 2 одиниці (випуски 2, 4)
20, 21, 22 та 27 квітня:
усі рейси автобусів №11 та №27 згідно з розкладом на робочий день
також рейси автобусів маршруту №1А відповідно до затвердженого розкладу
Кладовище (Львівське шосе):
20, 21, 22 та 27 квітня:
2 автобуси маршруту №32 працюватимуть згідно з затвердженим розкладом