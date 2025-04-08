14:03 | 8.04.2025
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Новини Тернополя 

У Тернополі перекриють одну з вулиць

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З метою виконання робіт з поточного ремонту дорожнього покриття на вул. Євгена Коновальця, з 8 квітня по 2 травня  будуть проводитися роботи з розширення проїзної частини. Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської міської ради.

Роботи проводитимуться за сприятливих погодних умов з 09:00 год.

На період ремонту буде тимчасово перекрито рух транспорту на ділянці вул. Євгена Коновальця від вулиці Іллі Рєпіна до вулиці Михайла Вербицького згідно з погодженою схемою організації дорожнього руху.

Просимо водіїв врахувати цю інформацію та бути уважними у місцях проведення ремонтних робіт.

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