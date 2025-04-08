Электрические ловушки для комаров и мух

Мухи и комары могут доставить массу неудобств на частном участке или на природе, начиная с того, что сделают отдых невыносимым, и заканчивая порчей продуктов питания. Многие инсектициды, которые предлагается использовать против них, являются небезопасными для человека или животных. Но существует альтернатива — электрическая ловушка для комаров и мух. Она занимает минимум места и не оказывает негативного влияния на окружающую среду. А в плане эффективности значительно превосходит аэрозоли и другие химические приманки.

Как работает ловушка

Существует множество вариаций таких ловушек. Все они работают по схожему принципу:

В центральной части устанавливается ультрафиолетовая лампа. Она одновременно выступает и в качестве приманки, и стерилизует само устройство. Вокруг ультрафиолетовой лампы монтируется металлическая решетка, на которую подается напряжение. Его достаточно, чтобы уничтожить насекомое, но нанести вред человеку — не получится.

Как правильно использовать ловушку для комаров и мух? Достаточно лишь установить её на открытой местности и включить, всё остальное устройство сделает автоматически. Для сбора насекомых предусмотрена отдельная съемная ёмкость. Как часто ее нужно опустошать? При активном использовании — один раз в несколько недель.

Как выбрать оптимальную модель

Выбирая средство от насекомых на сайте https://myx.net.ua/ru, необходимо обратить внимание на площадь эффективного действия. Например, для небольшого дома или квартиры достаточно ловушки на 70 м2. Если же планируется использовать прибор на открытой местности, то рекомендуется рассматривать к покупке модели от 100 м2 и больше.

Также следует обращать внимание на тип питания. Большинство моделей подключаются к электросети 220 В. Но есть и портативные отпугиватели, которые работают от батареек или встроенной аккумуляторной батареи.

Преимущества электрических ловушек

Преимуществ у ловушек для мух и комаров масса. Вот самые основные из них:

простота использования. Разобраться с первоначальной установкой и включением не составит труда;

отсутствие расходников. Нужно лишь подключение к электросети, хотя есть модели, работающие от батареек и аккумуляторов;

безопасность. Прибор абсолютно безопасен как для человека, так и для домашних животных;

дополнительные функции. Некоторые модели ловушек можно использовать как фонарик: они имеют несколько режимов работы в качестве осветительного прибора;

высокая эффективность. Ловушки действенны не только против комаров и мух, но и других видов летающих насекомых.

И самое главное — ловушки абсолютно безопасны. Они не оказывают инсектицидного действия и не вызывают аллергической реакции.

Также стоит упомянуть, что ловушки долговечные. Им не требуется какого-либо специфического обслуживания. Достаточно лишь иногда опустошать контейнер, после чего прибор снова готов к дальнейшему использованию. Если опираться на отзывы покупателей, то электрические ловушки служат им и по 10 лет.