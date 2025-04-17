Алкоголь, тютюн і пиво: що приносить мільйони у бюджети Тернопільщини

Платники податків Тернопільщини продовжують сумлінно виконувати свої податкові зобов’язання та показувати високий рівень податкової культури. Упродовж січня-березня цього року до державного бюджету спрямовано 53,7 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні товарів, що становить удвічі більше від запланованого (+26,5 млн грн до плану).

У розрізі надходжень:

– виробництво тютюнових виробів – 40,1 млн грн (74,7%);

– виробництво пива – 4,9 млн грн (9,1%),

– виготовлення горілчаної продукції – 4,8 млн грн (8,9%),

– виробництво спирту – 2,5 млн грн (4,7%),

– переобладнання транспортних засобів – 1,0 млн грн (1,9%),

– виготовлення виноробної продукції – 0,4 млн грн (0,7%).

Разом із тим, місцеві бюджети Тернопільщини отримали 30,3 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів.

Зокрема:

– від продажу алкогольних напоїв – 21,2 млн грн (70%);

– від продажу пива – 9,1 млн грн (30%).

Окремо, ще 2,8 млн грн акцизного податку надійшло до місцевих бюджетів від реалізації тютюнових виробів, тютюну та замінників, а також рідин для електронних сигарет.

Наголошуємо! Сума акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, сплаченого до місцевих бюджетів, відображається у фіскальному чеку.

Кожен фіскальний чек за підакцизний товар – це не просто підтвердження покупки, а реальний внесок у розвиток вашої громади. Адже акциз з роздрібного продажу залишається на місцях і йде на фінансування шкіл, лікарень, доріг, інфраструктури.

Натомість нелегальна продукція – це ризики для здоров’я та підтримка тіньової економіки.

Пам’ятайте: не видали чек – не сплатили податок, а отже – громада недоотримала кошти.