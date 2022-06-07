Телемедицина в дії: Хірурги Тернопільської обласної клінічної лікарні оперують з використанням пристрою доповненої реальності

Такий новітній підхід в оперуванні використав завідувач відділенням інтервенційної радіології, кардіології та реперфузійної терапії, лікар-хірург серцево-судинний Богдан Маслій. Він провів ендоваскулярну операцію на судинах нижніх кінцівок пацієнтці з віртуальною асистенцією в реальному часі із керівником центру невідкладної та інтервенційної кардіорадіології лікарні «Феофанія» Святославом Денисовим. Про це повідомляють у медичному закладі.

У пацієнтки, за словами Богдана Маслія, на фоні цукрового діабету виникло ураження судин нижніх кінцівок – критична ішемія. Був стеноз (звуження, – прим. авт.) підколінної артерії до 99%, який міг спричинити тромбоз. Крім того, всі три гомілкові артерії були непрохідні. У пацієнтки виникла загроза втрати кінцівки.

Як відбувається процес?

Лікар-хірург оперує, використовуючи пристрій доповненої реальності, який облаштований камерою та мікрофоном. Це дозволяє передавати картинку та звук для фахівця, який знаходиться по той бік екрану і може перебувати в будь-якій точці світу, чути його та з ним консультуватися. Зв’язок відбувається через спеціальне програмне забезпечення.

«Разом із моїм колегою Святославом Денисовим, який має надзвичайно великий досвід у реваскуляризації, лікуванні артерій нижніх кінцівок, спільними зусиллями – він віддалено, а я біля пацієнтки, – нам вдалося практично з нічого зробити повне відновлення артеріального кровотоку в нозі. Ми виконали балонну ангіопластику і розширили підколінну судину, яка була майже закрита. Потім приступили до інших уражень на гомілці. Там є три основні судинки – передня великогомілкова, задня великогомілкова і малогомілкова. Нам вдалося відкрити всі ці судини, чим відновили повний кровотік по артеріях від підколінної ділянки аж до пальців на стопі», – розповідає Богдан Маслій.

Чи зручно оперувати за допомогою такої технології?

«Досить зручно. Мій колега міг добре бачити і чути, що я роблю, спілкуватися зі мною, підказувати. Завдяки телемедичному обладнанні компанії RealWear, Inc RealWear тепер можна легко й ефективно отримати консультації фахівців з усього світу. Вдячний нашим спонсорам які надали цей прилад. Ми будемо раді використовувати його на благо наших пацієнтів», – додає Богдан Маслій.