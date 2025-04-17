На Тернопільщині СБУ та Нацполіція заблокували чергову схему незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку 

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та прокуратурою блокували діяльність злочинного угруповання, яке налагодило канал незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків.

Слідством встановлено, що до складу злочинної групи входили заступник керівника районного підрозділу Державної виконавчої служби в Тернопільській області та його підлеглий, які разом зі спільниками переправляли потенційних призовників до країн Євросоюзу.

За 13 тисяч доларів США вони обіцяли ухилянтам забезпечити безперешкодний коридор втечі поза контрольно-пропускними пунктами україно-молдовського кордону.

Правоохоронці задокументували злочинну схему і затримали двох учасників угруповання під час спроби вивезення за межі України чергового «клієнта».

Під час обшуків у кабінетах та помешканнях учасників угруповання вилучено:

пістолет та ніж;

мобільні телефони;

банківські картки фігурантів.

два автомобілі, які використовувались у протиправній діяльності.

На підставі зібраних доказів обом затриманим повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру й іншим фігурантам кримінального провадження.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів, їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Викриття та припинення протиправної діяльності угруповання здійснювали співробітники УСБУ в Тернопільській області спільно із слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.