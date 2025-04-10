На Тернопільщині школи в чотирьох громадах перейшли на дистанційне навчання

На Тернопільщині через несприятливі погодні умови школи в чотирьох громадах перейшли на дистанційне навчання. Йдеться про Козлівську, Гримайлівську, Козівську та Васильковецьку територіальні громади.

У Козлівській громаді на дистанційне навчання через несприятливі погодні умови перейшли учні двох шкіл. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу освіти Козлівської селищної ради Іванна Луцишин. За її словами, так вчитимуться п’ять днів, з наступного тижня планують відновити очне навчання.

З такої самої причини на дистанційну форму перейшли учні школи Гримайлівської громади. Там з восьми шкіл одна перейшла на дистанційне навчання, учні решти шкіл зараз на весняних канікулах, розповіла начальниця відділу освіти Гримайлівської селищної ради Галина Цвігун.

Начальниця відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Васильковецької сільської ради Зоряна Рога сказала:

“Зараз у нас шість закладів освіти на дистанційній формі навчання і один заклад на очній формі навчання. У зв’язку з погіршенням погодних умов та закінченням опалювального сезону. Закінчили опалювальний сезон, а погода змінилась, температура повітря понизилась і, щоб убезпечити учнів від захворювань та продовжити освітній процес, рішенням педагогічної ради заклади освіти перейшли на дистанційну форму навчання”.

За її словами, з 14 квітня всі заклади освіти Васильковецької сільської громади повертаються до очної форми навчання.

Через закінчення опалювального сезону та низьку температуру повітря три школи в Козівській громаді теж перейшли на дистанційне навчання. про це повідомив голова селищної ради Сергій Добалюк.

У 22-ох громадах Тернопільської області учні шкіл навчаються у звичному режимі. Про це Суспільному телефоном повідомили представники цих громад. Із головами 17 громад нам зв’язатися не вдалося.

У Тернополі учні усіх 44-ох шкіл навчаються очно. Всі школи опалюються, про це повідомила начальниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк.

Завідувачка сектору метеорологічних прогнозів Оксана Озимків розповіла, чому погіршилась погода на Тернопільщині:

“На вихідні, а саме у суботу, прийшов холодний атмосферний фронт, він спричинив дощі. Згодом зайшла холодна арктична повітряна маса — це холодне повітря, з арктичних широт, яке захопило всю територію Тернопільської області. Середньодобова температура повітря в Тернополі по відношенні до норм вона на градусів 6-8 є нижчою на даний час від такої, яка мала б бути в нас.

Така погодні протримається в нас до кінця робочого тижня, до п’ятниці. Починаючи з суботи температурні показники почнуть у нас підвищуватись. Весь наступний тиждень буде хороша погода з високими температурами, особливо в денну пору доби”.

Суспільне