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Персоналії 

Софія Цьвик – дівчинка з “золотим” голосом

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Софійці Цьвик з Гусятина  сім років. Вона учениця  першого класу закладу загальної середньої освіти Гусятина.

А ще вона навчається у комунальному закладі «Гусятинська музична школа» грі на бандурі (викладачка Галина Дубінська), співає з п’яти років на сцені, виступає у дуеті (з Вікторією Юзвою ) «Лілея» і ансамблі «Срібний передзвін». 


То ж дівчинку добре знають як талановиту співачку. Вона – справжня перлинка Надзбруччя. Жоден масовий захід не відбувається без її участі.  У репертуарі маленької артистки – пісні про рідний край, тополю і калину, про Україну, любов до неї, про те, чого прагнуть дитячі серця, про перемогу і мир на землі… 

Софійка своїм золотим голосом підкорила не тільки надзбручанський край, а й жителів  багатьох міст України і навіть Болгарії, де брала участь у міжнародному фестивалі  «Несебр – острів мистецтв». У її доробку за два роки майже десять  дипломів лауреата І ступеня та нагороди за перші місця у всеукраїнських вокальних конкурсах.      


Дівчинкою пишаються викладачі музичного закладу, вчителі загальноосвітньої школи, і, звичайно, родина. Мама Софійки  Юлія також гарно співає з дитинства і виступає як вокалістка, а вдома підспівує меншенька трирічна Яна…   


 Тато  Софійки  Богдан Цьвик із початку російської агресії багато донатить на ЗСУ,  організовує великі збори на потреби наших воїнів і вважає, що донечка своїми виступами на сцені також допомагає наблизити перемогу.  


Марія МАЙДАНЮК, Господар

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