Софія Цьвик – дівчинка з “золотим” голосом

Софійці Цьвик з Гусятина сім років. Вона учениця першого класу закладу загальної середньої освіти Гусятина.

А ще вона навчається у комунальному закладі «Гусятинська музична школа» грі на бандурі (викладачка Галина Дубінська), співає з п’яти років на сцені, виступає у дуеті (з Вікторією Юзвою ) «Лілея» і ансамблі «Срібний передзвін».



То ж дівчинку добре знають як талановиту співачку. Вона – справжня перлинка Надзбруччя. Жоден масовий захід не відбувається без її участі. У репертуарі маленької артистки – пісні про рідний край, тополю і калину, про Україну, любов до неї, про те, чого прагнуть дитячі серця, про перемогу і мир на землі…

Софійка своїм золотим голосом підкорила не тільки надзбручанський край, а й жителів багатьох міст України і навіть Болгарії, де брала участь у міжнародному фестивалі «Несебр – острів мистецтв». У її доробку за два роки майже десять дипломів лауреата І ступеня та нагороди за перші місця у всеукраїнських вокальних конкурсах.



Дівчинкою пишаються викладачі музичного закладу, вчителі загальноосвітньої школи, і, звичайно, родина. Мама Софійки Юлія також гарно співає з дитинства і виступає як вокалістка, а вдома підспівує меншенька трирічна Яна…



Тато Софійки Богдан Цьвик із початку російської агресії багато донатить на ЗСУ, організовує великі збори на потреби наших воїнів і вважає, що донечка своїми виступами на сцені також допомагає наблизити перемогу.



Марія МАЙДАНЮК, Господар