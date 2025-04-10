23 мільярди з-за кордону: тернополяни відзвітували про контрольовані іноземні компанії

Звітність по контрольованих іноземних компаніях на Тернопільщині:

465 звітів і понад 23 млрд грн задекларованих доходів

Станом на 1 квітня 2025 року до Головного управління ДПС у Тернопільській області надійшло 207 повідомлень про контрольовані іноземні компанії (КІК). Усі вони подані фізичними особами – резидентами України.

За результатами звітного періоду 2022-2023 років подано 465 звітів по КІК, зокрема:

– за 2022 рік – 191 звіт;

– за 2023 рік – 274 звіти.

Із загальної кількості звітів:

– 368 – повні звіти;

– 97 – за скороченою формою.

Згідно з поданими деклараціями, платники задекларували понад 23 млрд грн доходів, зокрема:

– у 2022 році – 11 млрд 200,5 тис. грн;

– у 2023 році — 12 млрд 493,5 тис. гривень.

Усі звіти надійшли від фізичних осіб.

Аналіз звітності виявив такі порушення: несвоєчасне подання 11 звітів за 2022 рік та несвоєчасне подання 14 звітів за 2023 рік.

Також встановлено, що 10 осіб задекларували дохід понад 2 млн євро.

Зверніть увагу! Фізичні особи повинні подати до податкового органу Звіт про контрольовані іноземні компанії за 2024 рік до 1 травня поточного року.

Зауважимо, що впровадження системи звітності по КІК є важливим кроком у боротьбі з ухиленням від оподаткування, а також забезпечує більш прозоре відображення міжнародних фінансових потоків. Це дозволяє податковій службі:

– ефективніше контролювати дотримання податкового законодавства;

– виявляти потенційні порушення;

– здійснювати подальші перевірки у разі виявлення ознак невиконання обов’язків зі звітування.

Нагадуємо, що відповідно до пп. 69.38 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, платники податків, які самостійно виправляють помилки, що призвели до заниження податкових зобов’язань, звільняються від штрафів і пені до завершення воєнного стану.