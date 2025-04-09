Ожеледиця скувала дороги Тернопільщини: рятувальники буксирують швидкі

Ожеледиця спричинила аварійні ситуації на дорогах області, йдеться у повідомленні Головного Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Ожеледиця, яка утворилася вчора ввечері, стала причиною численних аварійних ситуацій на автошляхах Тернопільщини.

🔹 О 18:20 до рятувальників звернулися медики з проханням відбуксирувати карету швидкої допомоги, яка застрягла поза межами проїжджої частини дороги.

🔹 О 01:54 ще один автомобіль екстреної медичної допомоги потребував допомоги рятувальників для переміщення на проїжджу частину.

🚨 Застереження для водіїв!

У період ожеледиці будьте максимально уважними та обережними за кермом:

🚘 зменшуйте швидкість та уникайте різких маневрів;

🛞 використовуйте зимові шини з належним протектором;

📏 дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортними засобами;

🚷 уникайте поїздок, якщо немає гострої потреби;

📞 у разі надзвичайної ситуації – телефонуйте 101.

Пам’ятайте: ваша обережність — запорука безпеки на дорозі!