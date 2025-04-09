Понад 4,5 млн грн спрямують на проєкт реконструкції Вишнівецького парку

Національний заповідник “Замки Тернопілля” замовив виготовлення проєктно-кошторисної документації для реконструкції Вишнівецького парку — пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Вартість закупівлі становить понад 4,5 мільйона гривень.

Відповідно до тендерної інформації, опублікованої 1 квітня, йдеться про об’єкт “Проєкт реконструкції (ревіталізації) парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення “Вишнівецький парк” у смт Вишнівець Кременецького району Тернопільської області”.

Очікувана вартість закупівлі склала 4 606 114,13 грн. Фінансування здійснюється з кількох джерел: коштів Міжнародної технічної допомоги (в межах Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021–2027), місцевого бюджету, бюджету НЗ “Замки Тернопілля” (Держбюджет) та інших дозволених джерел.

Переможцем тендеру стало ТОВ “НТ ДОРБУДПРОЕКТ” — єдиний учасник торгів. Компанія подала пропозицію на суму 4 550 000 гривень.

ТОВ “НТ ДОРБУДПРОЕКТ” працює з 2013 року, має досвід виконання 676 договорів на загальну суму понад 60 мільйонів гривень.

Згідно з умовами закупівлі, проєкт має бути готовий до 30 червня 2025 року.

За інф. ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ»