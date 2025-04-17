Смертельне розвантаження: на Тернопільщині водія вбила несправна вантажівка

Трагічний випадок стався у місті Кременець. Під час розвантаження автомобіля загинув 58-річний водій. Про нещасний випадок на лінію 102 повідомили очевидці.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, під час розвантаження вантажівки заклинило кузов. Водій вирішив самостійно усунути несправність і, взявши підручний інструмент, заліз під кузов автомобіля. У цей момент частина кузова разом із вантажем обвалилася, смертельно травмувавши чоловіка. Медики лише констатували смерть на місці.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 271 Кримінального кодексу України — порушення вимог законодавства про охорону праці. Наразі триває досудове розслідування, в межах якого з’ясовуються усі обставини трагедії.