Тернопільські рятувальники на допомозі Сумам: розбирають завали після ворожої атаки

ДСНС — це не просто служба. Це справжня родина, яка не залишає своїх у біді. Коли боляче одному — поруч стають усі.

Цими днями група тернопільських рятувальників вирушила на допомогу колегам у місто Суми, яке постраждало від чергової жорстокої ворожої атаки.

Рятувальники з Тернополя не лише підтримали вогнеборців Сумщини, а й долучилися до допомоги місцевим мешканцям, які залишилися без даху над головою. Вони працювали на місцях руйнувань: розбирали завали, відновлювали покрівлі будинків, демонтували пошкоджені вікна, розчищали зруйновані конструкції.

Кожна пара рук була надзвичайно важливою — і в кожній із цих справ були руки тернопільських надзвичайників.

Разом — ми сильніші. Разом — до Перемоги.