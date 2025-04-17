Вакансії у сфері забезпечення 12-ї бригади «Азов»: де шукати та як подати заявку

Без тилу навіть найефективніший бойовий підрозділ не може довго існувати. Робота в тилу передбачає налагоджену логістику, забезпечення необхідними інструментами для ведення бойових дій, адаптацію ветеранів, відновлення бійців тощо. У 12-й бригаді «Азов» вакансії забезпечення стосуються усіх аспектів: від підвозу палива до складського зберігання, від діловодства до маркетингу.

Які вакансії доступні у сфері забезпечення?

12-та бригада «Азов» виконує бойові завдання на складних ділянках фронту, тож потребує оперативного постачання та якісного забезпечення. Якщо раніше багато задач з допомоги було на волонтерах, то зараз дедалі частіше цим займаються тилові підрозділи. Вакансії у цій сфері:

Інформаційні технології: аналітик даних, соціолог, статист, системний адміністратор. Водії: водій медичного пункту, з правами категорій C, CE, D, DE. Діловодство: спеціаліст з оперативного планування управління батальйону, діловод. Логістика: начальник складу, логіст, начальник пункту заправки. Робота з особовим складом: психолог, інструктор з гуманітарної підготовки. Технічне обслуговування: фрезерувальник, моторист, токар, хімік, монтажник, будівельник тощо. Медіа: SMM-спеціаліст, дизайнер, відеограф, оператор-монтажер. Маркетинг: спеціаліст Meta ADS, спеціаліст SEO.

Це далеко не вичерпний перелік посад. Переходь на офіційний сайт бригади та переглядай актуальні вакансії.

Як подати заявку?

Потрапити до тилових підрозділів можна, заповнивши анкету та пройшовши співбесіду в рекрутинговому центрі. Після цього потрібно буде пройти ВЛК та зібрати пакет документів: паспорт, військовий квиток, довідку про склад сім’ї, автобіографію (повний перелік надасть рекрутер). Переваги сфери забезпечення у тому, що кожен може розвивати свої навички, отримані в цивільному житті, та закривати потреби бійців.

Надійне тилове забезпечення вкрай важливе для роботи війська. А 12-та бригада «Азов» має професійні тилові підрозділи, у яких ти можеш розпочати військову кар’єру.