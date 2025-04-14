Пішов із життя Володимир Вайда — багаторічний директор гімназії на Тернопільщині

У Микулинецькій громаді — сумна звістка. На 27-му році директорства перестало битися серце Володимира Івановича Вайди, керівника Варваринської гімназії, педагога, вчителя зарубіжної літератури, музиканта та надзвичайно енергійної й світлої людини. Повідомляють у селищній раді.

Володимир Іванович усе життя присвятив освіті й школі. Його професіоналізм, доброзичливість, щирість і любов до дітей згадують колеги та учні. До останніх днів він залишався відданим своїй справі, жив гімназією, переймався її розвитком і долею кожного учня.

Його передчасну смерть спричинила важка хвороба, яка не зламала його духу, але, на жаль, забрала надто швидко. Освітянська спільнота Микулинецької громади глибоко сумує з приводу втрати і висловлює щиру підтримку родині покійного.

— Володимир Іванович був не лише хорошим керівником, а й чудовим вчителем, справжнім другом і натхненником. Його енергії й життєрадісності вистачало на всіх. Його буде дуже не вистачати, — кажуть колеги.

Світла пам’ять про Володимира Вайду назавжди залишиться у серцях тих, хто мав честь його знати.