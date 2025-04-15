Понад 14,5 тисяч жителів Тернопільщини отримали офіційне працевлаштування: підсумки кампанії з легалізації праці

Головне управління ДПС у Тернопільській області наголошує: офіційне працевлаштування – це не лише законна вимога, а й гарантія соціального захисту працівників, стабільності, пенсійного стажу та повноцінної підтримки з боку держави.

Відповідно, обласне податкове відомство спільно з органами місцевого самоврядування продовжують системну роботу з роботодавцями щодо дотримання трудового законодавства та легалізації зайнятості.

Упродовж січня-березня цього року на засіданнях спеціальних комісій було заслухано керівників 109 підприємств та організацій, де заробітна плата виплачувалась на рівні або нижче мінімально встановленого законодавством розміру. У результаті діалогу та вжитих заходів 107 суб’єктів господарювання підвищили рівень оплати праці. Це дозволило забезпечити додаткові надходження до бюджетів у розмірі 185,1 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 226,1 тис. грн єдиного внеску.

Крім того, роз’яснювальна робота охопила 252 підприємства області, з яких 219 також підвищили рівень заробітної плати. Як наслідок, до бюджетів додатково надійшло майже 1,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб і 1,9 млн грн єдиного соціального внеску.

Позитивний результат дала й інформаційно-роз’яснювальна робота з підприємствами щодо необхідності офіційного оформлення трудових відносин. Так, лише уберезні на Тернопільщині офіційно працевлаштовано 4731 працівника. За перший квартал цього року – це 14568 працівників, які отримали легальне працевлаштування.

Нагадуємо, що відповідальність за використання незадекларованої праці передбачена частиною другою статті 265 Кодексу законів про працю України. Штрафні санкції застосовуються органами Держпраці.