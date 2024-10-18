У Лановецькій громаді на Тернопільщині стартував унікальний проєкт підтримки місцевого бізнесу

У Ланівцях офіційно стартувала програма фінансової підтримки місцевого бізнесу, розроблена в межах Програми USAID DOBRE. Відтепер підприємці, які зареєстровані на території громади та відповідають визначеним умовам, можуть розраховувати на грошовий грант для свого бізнесу з коштів місцевого бюджету.

За результатами «Дослідження стану бізнесу в Україні», що проводилося в грудні 2023 – січні 2024 року, дві третини українського малого та середнього бізнесу були змушені повністю або частково припинити свою роботу під час війни. 78,1% бізнесу оцінили свій стан як поганий або задовільний. Тому органи місцевого самоврядування шукають додаткові інструменти підтримки місцевого підприємництва, розвиток якого допоможе громадам наповнити бюджет та впоратися з викликами.

На презентацію унікального проєкту фінансової підтримки локального бізнесу до Ланівецької громади завітали заступник директора програм «Глобал Комьюнітіз» в Україні Джастін Джексон Сікріс, операційний директор представництва програм «Глобал Комьюнітіз» в Україні Кудратулла Нур, представники Програми USAID DOBRE Олег Процик і Володимир Крижанівський.

Як розповів заступник Ланівецького міського голови Олег Казмірчук, презентована грантова програма стала логічним продовженням низки проєктів, реалізованих у громаді для підтримки і розвитку місцевого бізнесу. Торік за підтримки Програми USAID DOBRE у найбільшому комунальному приміщенні в Ланівцях створили коворкінг-простір для підприємців, а згодом організували в ньому бізнес-школу для тих мешканців громади, які хотіли би започаткувати власну справу.

– Багато людей стверджують, що найголовніше для заняття підприємництвом – це стартовий капітал. Насправді варто починати з освоєння фінансової грамотності, яка дозволить правильно організувати роботу і залучати потрібні кошти з різних джерел, – каже Олег Казмірчук. – Навчання у бізнес-школі дозволило збільшити кількість підприємців у громаді і, як наслідок, – надходження до місцевого бюджету. Додатковим ресурсом для допомоги бізнесу стали й сучасні павільйони, закуплені Програмою USAID DOBRE, які можуть орендувати підприємці, що не мають власних приміщень для реалізації своєї продукції.

Місцевим грантом, за словами консультанта Програми USAID DOBRE Володимира Крижанівського, можуть скористатися підприємці малого бізнесу, котрі зареєстровані в громаді та стали учасниками урядової мікрогрантовоїпрограми «єРобота». Така умова дозволяє спростити процес верифікації претендентів на грошову допомогу, а також розрахувати розмір місцевого гранту – 10% від суми вже отриманого від держави. Окрім того, такий підхід спонукає підприємців активніше створювати власні бізнес-плани і брати участь в урядових програмах, а отже – залучати кошти в громаду.

– У Лановецькій громаді проробили дуже велику роботу з підтримки місцевого бізнесу, і я вражений їхньою енергійністю та креативністю, – зазначив Джастін Сікріс. – І хоча інвестиції у презентовану програму невеликі, вони в майбутньому обернуться суттєвими надходженнями до бюджету. Я сподіваюся, що інші громади також візьмуть цей досвід собі за приклад та започаткують схожі програми.

Місцевий грант розрахований на шість місяців для освоєння коштів та передбачає цільове використання. Переможців серед претендентів визначає спеціальна конкурсна комісія, куди, окрім профільних працівників органу місцевого самоврядування, також входять представники громадськості. Фінансова допомога надається одноразово і безповоротно, однак вимагає прозорої і вчасної звітності від її отримувачів.

– Така ініціатива є досить корисною для підтримки малого бізнесу, – зазначила на засіданні робочої групи, де презентували проєкт, власниця крафтової сироварні ТМ «T. LANOVETSKA» Тетяна Бельма. – Пропоную також в майбутньому переглянути прив’язку претендентів до урядової програми «єРобота», щоби місцевим грантом могли скористатися більше підприємців.

– Було б добре також започаткувати і місцеву допомогу бізнесу в кредитуванні, – запропонував директор ТОВ «VR Textile» Андрій Воронюк. – Наприклад, щодо погашення відсоткової ставки чи приєднання до державних гарантій за урядовими кредитними програмами. Або принаймні лобіювати інтереси підприємців у профільних міністерствах, щоби існуючі умови кредитування були більш реалістичними і не так часто змінювалися, як це маємо зараз. Бо, з одного боку, державні програми підтримки бізнесу існують, а з іншого – скористатися ними доволі складно.

У результаті обговорення присутні зійшлися на тому, що ініціативи органів місцевого самоврядування в підтримці і розвитку локального підприємництва дуже важливі, адже в цілому працюють на розвиток усієї громади. Також у процесі реалізації таких пілотних проєктів варто вносити деякі корективи з огляду на те, як вони працюватимуть в місцевих умовах.