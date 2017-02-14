Політика 

Тернопільський мер Сергій Надал, порушуючи закон, дав посаду Володимиру Бліхару?

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Ще нещоданво стояв на сторожі інтересів тернополян, а тепер бере участь в інтригах Сергія Надала

Ще нещодавно лідер “Народного контролю” у Тернополі Володимир Бліхар активно стояв на сторожі захисту прав тернополян. А сьогодні отримує посаду від міського голови Сергія Надала. Про це повідомляє депутат міської ради, голова земельної комісії Андрій Шкула.

  • Як голова земельної комісії, який не скликав комісії (згідно з регламентом ТМР і положенням про комісію засідання організовує голова комісії) не можу привітати з обранням Володимира Бліхара. Чоловіка на таємній вечірній комісії зібраній міським головою (так сказали в ТМР) обралм секретарем земельної комісії.
    Цікаво: хто той протокол підпише, як обгрунтують той шедевр прозорості і демократії. Сильне обрання! – так коментує цю подію голова земельної комісії.

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