На Донеччині загинув військовослужбовець Роман Яцков з Тернопільщини

Солдат Роман Яцков із с. Якимівці загинув сьогодні поблизу населеного пункту Новопіль, що на Донеччині. Повідомляє Лановецька міська рада.

Життя механіка-водія самохідного артилерійського дивізіону військової частини А3215 обірвала ворожа артилерія.

Воїн став на захист України ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Служив віддано та вірно. За майбутнє своїх дітей, рідних та кожного з нас віддав найцінніше – життя.

В скорботі схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя. Вічна йому слава.