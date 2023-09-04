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На Донеччині загинув військовослужбовець Роман Яцков з Тернопільщини

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Солдат Роман Яцков із с. Якимівці загинув сьогодні поблизу населеного пункту Новопіль, що на Донеччині. Повідомляє Лановецька міська рада.

Життя механіка-водія самохідного артилерійського дивізіону військової частини А3215 обірвала ворожа артилерія.

Воїн став на захист України ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Служив віддано та вірно. За майбутнє своїх дітей, рідних та кожного з нас віддав найцінніше – життя.

В скорботі схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя. Вічна йому слава.

One thought on “На Донеччині загинув військовослужбовець Роман Яцков з Тернопільщини

  • Петро Яцков
    09:46 | 5.09.2023 о 09:46
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    Висловлюю від щирого серця свої співчуття за біль та втрату рідного батька сім’ї в ці не легкі дні країни. З надією до перемоги, нехай Господь поможе пережити ці сумні події. З вірою в найкраще майбутнє. Світла пам’ять.

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