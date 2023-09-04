На Донеччині загинув військовослужбовець Роман Яцков з Тернопільщини
Солдат Роман Яцков із с. Якимівці загинув сьогодні поблизу населеного пункту Новопіль, що на Донеччині. Повідомляє Лановецька міська рада.
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Воїн став на захист України ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Служив віддано та вірно. За майбутнє своїх дітей, рідних та кожного з нас віддав найцінніше – життя.
В скорботі схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя. Вічна йому слава.
One thought on “На Донеччині загинув військовослужбовець Роман Яцков з Тернопільщини”
Висловлюю від щирого серця свої співчуття за біль та втрату рідного батька сім’ї в ці не легкі дні країни. З надією до перемоги, нехай Господь поможе пережити ці сумні події. З вірою в найкраще майбутнє. Світла пам’ять.