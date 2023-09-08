Міська рада почала вибірково ліквідовувати незаконну забудову у Тернополі

Знесення гаражів на Морозенка: дивує швидкість реакції міської ради, чому ж не помічають інших порушень у місті

Цікава подія відбулася нещодавно на вул.Морозенка 5а, де комісія з демонтажу міської ради розпочала знесення, як вони зазначили, самочинно збудованих споруд (гаражі для обслуговування автотранспорту).

Зруйнувавши екскаватором частину стін, чомусь зупинилися (з технічних причин) та обіцяли продовжити згодом. Вже пізніше, того ж дня, було помічено як працівники самі почали розбирати стіни самобуду. Раніше за міською радою не було помічено таких кардинальних дій з демонтажу незаконних споруд, особливо якщо це стосувалося не МАФу, а капітального будівництва.

Детального пояснення ситуації ТМР не надавала, проте з матеріалів у мережі можна дізнатися, що в 2020р. ТМР погоджує приватному підприємству “Інтеграл-Сервіс” дозвіл на передачу в суборенду для

ТОВ “Авто Інтеграл Інвест” земельну ділянку з кадастровим номером 6110100000:04:006:0002 для обслуговування існуючої автостоянки.

8 березня 2023р. ТМР продовжує договір оренди цієї земельної ділянки. Орієнтовно тоді і розпочинається будівництво цих гаражів. Цікавим є той факт, що на порталі державної електронної системи у сфері будівництва зареєстровано дозвільний документ на виконання будівельних робіт для цього об’єкту виданий ДІАМ, але немає мітобудівних умов та обмежень, що видає міська рада. Схоже, що підприємець(ця) спробував піти в обхід системи за що, вочевидь, і поплатився.

Відверто дивує швидкість з якою міська рада прийняла рішення про демонтаж цієї споруди, бо пройшло лише декілька місяців від початку будівництва, а ТМР, незважаючи на обмеження своїх повноважень через військовий стан і заборону перевірок на яку вона ж постійно посилається, всетаки знайшла можливість організувати роботу комісії і провести перевірку цього об’єкту в найкоротші терміни.

Чому дивує швидкість реакції міської ради? Та тому, що ця комісія не змогла здійснити таку ж належну перевірку на вул.Шпитальній 26, де будується “індивідуальний” багатоквартирний будинок і лише за втручання національної поліції будівництво вдалось зупинити на короткий час, чи на вул.Текстильній 24г, де вже більше року будуються гаражі без дозвільних документів.

Ця комісія навіть не змогла демонтувати незаконно встановлені шлагбауми на Залізничному вокзалі, які повинна була демонтувати ще 6 січня цього року, тобто 8 місяців тому! Така “вибіркова” активність змушує сумніватись в об’єктивності роботи контроюючих органів підпорядкованих міській раді.

Політерно