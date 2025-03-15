На війні загинув молодий захисник Богдан Беднарський з Тернопільщини

Копичинецька міська рада повідомляє про чергову смерть у громаді – військовослужбовця Беднарського Богдана Богдановича 27.11.1992 року народження, жителя міста Копичинці.

Богдан Богданович, призваний на військову службу по мобілізації 26.09.2024 року, сумлінно виконував свій обовʼязок у військовій частині, та на жаль, 15.03.2025 року його життя обірвалося.

Важко знайти слова втіхи, співчуваємо рідним та близьким Воїна Богдана. Зустріч тіла відбудеться 16.03.2025 року (неділя) о 09:00 по маршруту м. Копичинці – вулицями Чортківська, Ринок, Шевченка, Гусятинська та Франка до рідного дому. Панахида 16.03.2025 року о 19:00 Похорон 17:03.2025 року о 12:00

Вічна і Світла пам’ять Герою!