00:22 | 16.03.2025
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На війні загинув молодий захисник Богдан Беднарський з Тернопільщини

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Копичинецька міська рада повідомляє про чергову смерть у громаді – військовослужбовця Беднарського Богдана Богдановича 27.11.1992 року народження, жителя міста Копичинці.

Богдан Богданович, призваний на військову службу по мобілізації 26.09.2024 року, сумлінно виконував свій обовʼязок у військовій частині, та на жаль, 15.03.2025 року його життя обірвалося.

Важко знайти слова втіхи, співчуваємо рідним та близьким Воїна Богдана.

Зустріч тіла відбудеться 16.03.2025 року (неділя) о 09:00 по маршруту м. Копичинці – вулицями Чортківська, Ринок, Шевченка, Гусятинська та Франка до рідного дому.

Панахида 16.03.2025 року о 19:00

Похорон 17:03.2025 року о 12:00

Вічна і Світла пам’ять Герою!

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