Що робити, якщо інформація в реєстрі ФОП неточна або застаріла

Реєстр ФОПів — важливе джерело офіційної інформації про фізичних осіб-підприємців. Саме звідти беруть дані банки, контрагенти, державні установи та сервіси перевірки. Але іноді буває, що дані в реєстрі неточні, неактуальні або частково відсутні. Це може створити ризики при перевірці контрагента, оформленні документів або отриманні фінансових послуг. У цій статті розглянемо, чому таке трапляється і як діяти при виявленні помилок.

Чому інформація в реєстрі ФОПів може бути неточною

Реєстр ФОПів оновлюється на підставі поданих документів. Але дані можуть бути неточними з кількох причин:

Підприємець не оновив дані. Наприклад, змінив адресу чи вид діяльності, але не повідомив про це державного реєстратора. Затримки в оновленні. Після подачі документів реєстр оновлюється не миттєво, що створює тимчасові розбіжності. Технічні помилки. У процесі перенесення даних з одного реєстру до іншого можуть виникати збої або дублювання записів. Закриття ФОП без оновлення реєстру. Іноді статус «припинено» не відображається одразу.

Це створює плутанину, знижує довіру до відкритих даних та може вплинути на ділові рішення.

Як перевірити, чи дані актуальні

Для перевірки варто використовувати кілька джерел. Наприклад:

офіційний реєстр Мін’юсту;

податковий реєстр для перевірки статусу платника податків;

сервіси бізнес-аналітики, як-от Досьє ділової репутації: збирають дані з багатьох джерел, включаючи ЄДРПОУ, судові реєстри, податкову, санкційні списки тощо.

Сервіс «Досьє ділової репутації» дозволяє виявити невідповідності, наприклад, якщо ФОП є активним, але має судові процеси, борги або виконавчі провадження.

Як виправити неточну інформацію

Якщо ви є власником ФОП або виявили некоректну інформацію про себе:

Зверніться до державного реєстратора. Це може бути ЦНАП або нотаріус. Потрібно подати заяву на внесення змін до реєстру. Підготуйте документи. Наприклад, договір оренди нової адреси, змінений КВЕД, рішення про припинення діяльності тощо. Перевірте відображення змін. Через 1–3 робочі дні інформація має оновитись. Повторно перевірте її через офіційні джерела або через Досьє ділової репутації. Якщо зміни не внесені — звертайтесь письмово. Надішліть офіційну скаргу до Мін’юсту із копіями документів.

Якщо ж ви не є ФОПом, але перевіряєте потенційного партнера, і бачите неточності, рекомендується звернутись до нього напряму з проханням прояснити ситуацію. Це також демонструє вашу уважність і серйозний підхід до співпраці.

Достовірність інформації у реєстрі ФОПів — важливий чинник для бізнесу, банків і держави. Хоча реєстри працюють досить ефективно, помилки або затримки все ще трапляються. У таких випадках варто діяти системно: перевірити кілька джерел, звернутися до реєстратора та за потреби використати сервіси бізнес-аналітики. Це допоможе захистити себе, ухвалити правильне рішення та мінімізувати ризики у співпраці.