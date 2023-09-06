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Жив у Чорткові 20 років, – викрито проросійського пропагандиста

Redaktor 0 Views 1 коментар

Служба безпеки продовжує системно викривати та документувати злочини прокремлівських пропагандистів, яких російські спецслужби використовують у інформаційній війні проти України. 

Про підозру у виправдовуванні збройної агресії російської федерації проти України та глорифікації агресорів слідчі СБУ повідомили колишнього жителя Тернопільщини.

Зловмисником виявився 57-річний уродженець Хабаровського краю. 

Понад 20 років він разом із сім’єю мешкав у Чорткові, жодним чином не виказуючи своєї неприязні до України. Проте, у 2019 році чоловік виїхав у росію, а риторика його повідомлень у соціальних мережах різко змінилася. 

 Після повномасштабного військового вторгнення російських загарбників він розпочав систематично поширювати у мережі Інтернет матеріали російської пропаганди, які не тільки обґрунтовували  правомірність збройного нападу рф на Україну, а й  звеличували воєнні злочини  армії агресора.

Крім того, інтернет-агітатор вихваляв керівництво бойовиків терористичної організації «ЛНР» та намагався дискредитувати українських захисників.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили пропагандисту про підозру за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення  волі на строк до п’яти років з можливою конфіскацією майна.

Викриття та документування діяльності пропагандиста здійснювали співробітники СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

One thought on “Жив у Чорткові 20 років, – викрито проросійського пропагандиста

  • Анонімович
    17:47 | 6.09.2023 о 17:47
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    Розстрілювати таких тварюк на місці

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