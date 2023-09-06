Жив у Чорткові 20 років, – викрито проросійського пропагандиста

Служба безпеки продовжує системно викривати та документувати злочини прокремлівських пропагандистів, яких російські спецслужби використовують у інформаційній війні проти України.

Про підозру у виправдовуванні збройної агресії російської федерації проти України та глорифікації агресорів слідчі СБУ повідомили колишнього жителя Тернопільщини.

Зловмисником виявився 57-річний уродженець Хабаровського краю.

Понад 20 років він разом із сім’єю мешкав у Чорткові, жодним чином не виказуючи своєї неприязні до України. Проте, у 2019 році чоловік виїхав у росію, а риторика його повідомлень у соціальних мережах різко змінилася.

Після повномасштабного військового вторгнення російських загарбників він розпочав систематично поширювати у мережі Інтернет матеріали російської пропаганди, які не тільки обґрунтовували правомірність збройного нападу рф на Україну, а й звеличували воєнні злочини армії агресора.

Крім того, інтернет-агітатор вихваляв керівництво бойовиків терористичної організації «ЛНР» та намагався дискредитувати українських захисників.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили пропагандисту про підозру за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років з можливою конфіскацією майна.

Викриття та документування діяльності пропагандиста здійснювали співробітники СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.