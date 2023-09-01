Понад 80 тисяч грн отримував зарплати Михайло Головко у 2022 році, його заступники трішки менше

Зарплати, премії і виплати на оздоровлення. Скільки отримують працівники апарату Тернопільської обласної ради опублікувала депутатка облради Вікторії Кривоніс.

“Викладаю опрацьовані скановані документи зарплат, премій і виплат на оздоровлення (двічі на рік) апарату Тернопільської обласної ради за 2022 рік.

Якщо вам не чітко видно викладені тут скани сторінок, ви можете перейти за посиланням на гугл диск і звідти завантажити в кращій якості ТУТ“, – написала Вікторія Кривоніс.

На сканкопіях відомостей за 2022 рік, зокрема, видно, що голова Михайло Головко протягом року отримував зарплату понад 80 тисяч грн, його перший заступник Володимир Болєщук – від 63 до 80 тисяч грн.

Також Вікторія Кривоніс розмістила копії документів – додатків до розпоряджень голови Тернопільської облради, де працівникам апарату протягом 2022 року виділяли додаткові надходження.

Більше документів тут:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0NnE9W1f1ELiE9PwEycgWmrCm5ZbzYR4eVXU8yZkNdX7oTnKmH6i8NHMDmwtdhD7ol&id=100064072868393