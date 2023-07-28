Сергій Надал і його піддані депутати пробили чергове дно?

Сьогодні, 28 липня, на черговому засіданні сесії Тернопільської міської ради депутати не відмінили своє рішення про об’єднання Української гімназії та технічного ліцею.

На засідання сесії винесли близько 30 проєктів рішень, та найбільш резонансним був проєкт щодо скасування рішення Тернопільської міської ради від 9 червня про об’єднання Української гімназії та технічного ліцею. Для того, щоб скандальне рішення відмінили потрібні були голос “за”. Та більшість депутатів проголосували “утрималися”. “За” проголосувало лише 12 обранців, проти – 0. Відтак попереднє рішення про об’єднання освітніх закладів не відмінили.

Під час сесійного засідання, під стінами мерії зібралися батьки та учні Української гімназії, а також батьки та викладачі технічного ліцею.

Під час засідання перед депутатами виступила представниця громадської організації, яка представляє інтереси батьків Української гімназії Лілія Проць. Громадська діячка наголосила, що цього року гімназія святкує 125 років та має високі рейтинги у навчанні, а тому об’єднання Української гімназії та технічного ліцею є недоцільним. Жінка нагадала депутатам про відсутність плану оптимізації освітніх закладів Тернополя, незгоду батьків учнів й педагогічного колективу гімназії на об’єднання, та закликала скасувати рішення міськради про об’єднання від 9 червня.

За об’єднання висловилися батьки з технічного ліцею, директорка ЗОШ №28 Лілія Вавринів та директор школи-ліцею №6 Олександр Остапчук.

Свою позицію пояснив також директор Української гімназії Анатолій Крижанівський, який теж звернув увагу присутніх на відсутність плану реорганізації освітніх закладів Тернополя та розповів про те, як намагався перконати керівництво щодо недоцільності реорганізації закладів шляхом злиття.

Наталя Заставецька мати двох гімназистів попросила час на повторне обговорення цього питання.

Виступили перед депутатами й представники фракції “Сила людей” Ігор Турський та Іван Сороколіт, які 9 червня не голосували за об’єднання закладів. Зокрема, Ігор Турський запитав у директора школи-ліцею №6 Олександра Остапчука, як би той поставився до ініціативи об’єднати його заклад з 8 школою, на що отимав розмиту відповідь про готовність у разі “методологічного обгрунтування”.

Як повідомлялося, напередодні сесії за відміну попереднього рішення виступила фракція “Європейської солідарності”. Також відомо, що профільну комісію міської ради, яка погодила проєкт рішення й доручила управлінню освіти і науки підготувати та надати перспективний план розвитку системи закладів освіти Тернополя, очолює депутат від цієї фракції, скандальний декан історичного факультету ТНПУ Володимир Місько. Під час засідання цієї ж комісії 24 липня Володимир Місько підтвердив свою позицію щодо перспективного плану при батьках та керівництві управління освіти.

Та яким було здивування батьків гімназистів та тернополян, які вболівають за збереження закладу, коли сам пан Місько, разом з колегами по фракції Романом Навроцьким та Ліною Прокопів, не взяв участь у засіданні.

Усі інші “порошенківці”, окрім забудовника Юрія Смакоуза, голосували “за” відміну попереднього рішення.

Цікавим на думку редакції Politerno є і той факт, що фракція “Свободи” у міській раді втратила монолітність. Зокрема, дружина затриманого на хабарі голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка – Мар’яна – під час голосування спочатку “утрималася” (так голосували усі “свободівці” та депутати з орбіти Сергія Надала – ред.), та після оголошення результатів попросила враховувати її голос, як “за” (за відміну попереднього рішення міськради про об’єднання – ред.).

Колишня дружина будівельного бізнесмена Мехмета Шахіна – Ольга Шахін – теж голосувала “за” відміну попереднього рішення.

Така позиція Мар’яни Головко та подруги сім’ї голови облради обумовлена тим, що наближені до Сергія Надала медіа й журналісти інформаційно підтримали хвилю громадського обурення після затримання Михайла Головка. Зокрема, міський голова Тернополя не виступив на захист однопартійця, як це зробили більшість “свободівців”, й заявив про неупереджене розслідування. У цьому проявилася багатолітня неприязнь Сергія Віталійовича до Михайла Йосифовича. Подейкують, що усі депутати “Свободи”, які орієнтувалися на екснардепа, тепер з недовірою ставляться до міського голови, хоча й не демонструють цього на загал.

За наявними у Politerno даними, батьки та вчительський колектив Української гімназії здаватися не збираються. Ще до засідання міськради представники батьківського комітету попереджали, що у разі провального голосування ними буде подано колективний позов про скасування рішення міської ради від 9 червня.

За оцінками юристів, перемога батьків у суді гарантована майже стовідсотково, як це було й у випадку Тернопільської обласної експериментальної школи мистецтв імені Ігоря Ґерети. Щоправда переможну крапку в тій історії поставили після п’ятирічної судової тяганини, та й ті ж юристи вказують, що постанова Верховного суду про скасування рішення Тернопільської обласної ради від 2018 року не зобов’язує до відновлення обласної школи мистецтв, а лише дає можливості для цього.

На схожий сценарій, судячи зі всього, розраховують й чиновники Тернопільської міської ради на чолі з Сергієм Надалом у випадку об’єднання Української гімназії та технічного ліцею.

Та найбільше в історіях об’єднань по-тернопільськи засмучує фактор наслідування – який приклад чиновники та депутати міської та обласної рад подають нашій молоді? Згадані процеси та поведінка влади Тернополя – дуже яскравий та негативний приклад для учнів й випускників гімназії. Тепер вони чітко уявляють, якими управлінцями та політиками ні в якому разі не повинні стати у майбутньому.

Політерно